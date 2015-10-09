Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:20
 

Талант "Реала" разочарован новым тренером и готов покинуть клуб

  Комментарии

Талант "Реала" разочарован новым тренером и готов покинуть клуб ©Depositphotos/Musiu0

19-летний футболист "Реала" Виктор Вальдепеньяс рассматривает возможность ухода из клуба, если ситуация с его игровым временем не изменится, передают Vesti.kz.

Скучает по Хаби Алонсо

Как пишет El Nacional, некоторые игроки "Реала" ощущают потерю значимости после ухода Хаби Алонсо. Вальдепеньяс, дебютировавший в основном составе при Алонсо, чувствует себя недооценённым после прихода Альваро Арбелоа и ограниченного игрового времени.

Дебют и первые успехи

Вальдепеньяс отлично проявил себя в дебютном матче против "Алавеса" в Ла Лиге, а затем снова попал в заявку на матч Кубка Короля против "Талаверы". Однако смена тренера на скамейке основного состава затруднила закрепление игрока в команде.


Неисполненные обещания Арбелоа

Хотя Арбелоа знает его ещё со времён работы в молодёжной команде, Вальдепеньяс пока не получает доверия в основном составе. Ему обещали больше шансов на игру, но эти обещания не были выполнены, что заставляет его задуматься о будущем.

Интерес со стороны других клубов

За Вальдепеньясом следят несколько клубов, оценивая возможность его перехода. Среди них — "Арсенал", где Микель Артета высоко ценит потенциал молодого игрока и готов предложить высокий оклад и амбициозный проект.

Возможные условия трансфера

Сумма сделки может составить около трёх миллионов евро, что делает трансфер реальной возможностью для обеих сторон, учитывая ограниченное игровое время игрока в "Реале".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

