Талант "Реала" разочарован новым тренером и готов покинуть клуб

19-летний футболист "Реала" Виктор Вальдепеньяс рассматривает возможность ухода из клуба, если ситуация с его игровым временем не изменится, передают Vesti.kz.

Скучает по Хаби Алонсо

Как пишет El Nacional, некоторые игроки "Реала" ощущают потерю значимости после ухода Хаби Алонсо. Вальдепеньяс, дебютировавший в основном составе при Алонсо, чувствует себя недооценённым после прихода Альваро Арбелоа и ограниченного игрового времени.

Дебют и первые успехи

Вальдепеньяс отлично проявил себя в дебютном матче против "Алавеса" в Ла Лиге, а затем снова попал в заявку на матч Кубка Короля против "Талаверы". Однако смена тренера на скамейке основного состава затруднила закрепление игрока в команде.

Неисполненные обещания Арбелоа

Хотя Арбелоа знает его ещё со времён работы в молодёжной команде, Вальдепеньяс пока не получает доверия в основном составе. Ему обещали больше шансов на игру, но эти обещания не были выполнены, что заставляет его задуматься о будущем.

Интерес со стороны других клубов

За Вальдепеньясом следят несколько клубов, оценивая возможность его перехода. Среди них — "Арсенал", где Микель Артета высоко ценит потенциал молодого игрока и готов предложить высокий оклад и амбициозный проект.

Возможные условия трансфера

Сумма сделки может составить около трёх миллионов евро, что делает трансфер реальной возможностью для обеих сторон, учитывая ограниченное игровое время игрока в "Реале".

