В "Ливерпуле" заявили о потерях перед матчем с "Карабахом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился новостями о составе команды накануне матча Лиги чемпионов с "Карабахом", сообщают Vesti.kz.

На предматчевой пресс-конференции нидерландский наставник подтвердил, что в предстоящей встрече не примут участия защитники Ибраима Конате и Джо Гомес.

"Гомес? Особых новостей нет. Могу подтвердить, что завтра он не сможет сыграть", - сказал Слот журналистам. "Конате? Конечно, я говорил с ним. Мы понимаем, что ему сейчас тяжело. Я надеюсь и рассчитываю, что он скоро вернётся, но завтра вечером он не сыграет", - отметил рулевой "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что Конате пропустит игру из-за семейных обстоятельств — у футболиста скончался отец.

Матч "Ливерпуль" — "Карабах" состоится в среду, 28 января. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

