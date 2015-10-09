В "Реале" решили довериться Зидану после увольнения Алонсо

Мадридский "Реал" после смены главного тренера возвращается к проверенным методам подготовки к матчам Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Возвращение к традициям

Как сообщает Tribuna, новый наставник "сливочных" Альваро Арбелоа принял решение возобновить тренировки команды на стадионе соперника перед выездными играми в главном еврокубке.

Этот подход давно ассоциируется с успешной эпохой клуба при французе Зинедине Зидане и итальянце Карло Анчелотти. Именно при этих специалистах "Реал" годами придерживался подобной практики в Лиге чемпионов, считая её важной частью психологической и игровой подготовки.

Неудачная смена курса

В нынешнем сезоне традиция была нарушена при Хаби Алонсо, который делал ставку на закрытые тренировки, стремясь максимально скрыть тактические наработки от соперников. Однако данный курс оказался недолгим — уже в начале января испанский специалист был отправлен в отставку.

С приходом Арбелоа "Реал" фактически вернулся к методам, проверенным временем и трофеями, что многие расценивают как символическое доверие философии, принесшей клубу многочисленные победы в Лиге чемпионов.

Напомним, Зидан в 2016 году также в январе сменил на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса. В тот сезон "королевский клуб" одержал победу в главном еврокубке - тенденция повторялась два года подряд (2017,2018).

Последний матч "Реала" на общем этапе ЛЧ-2025/26

Отметим, что сегодня, в ночь с 28-го на 29-е января, мадридский "Реал" проведёт выездной матч против португальской "Бенфики" в рамках заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 01:00 по казахстанскому времени.

После семи сыгранных встреч "сливочные" набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

"Бенфика", в свою очередь, имеет лишь шесть баллов и располагается на 29-й строчке среди 36 участников турнира.

