Лига чемпионов
Сегодня 13:25
 

В "Реале" решили довериться Зидану после увольнения Алонсо

В "Реале" решили довериться Зидану после увольнения Алонсо

Мадридский "Реал" после смены главного тренера возвращается к проверенным методам подготовки к матчам Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" после смены главного тренера возвращается к проверенным методам подготовки к матчам Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Возвращение к традициям

Как сообщает Tribuna, новый наставник "сливочных" Альваро Арбелоа принял решение возобновить тренировки команды на стадионе соперника перед выездными играми в главном еврокубке.

Этот подход давно ассоциируется с успешной эпохой клуба при французе Зинедине Зидане и итальянце Карло Анчелотти. Именно при этих специалистах "Реал" годами придерживался подобной практики в Лиге чемпионов, считая её важной частью психологической и игровой подготовки.

Неудачная смена курса

В нынешнем сезоне традиция была нарушена при Хаби Алонсо, который делал ставку на закрытые тренировки, стремясь максимально скрыть тактические наработки от соперников. Однако данный курс оказался недолгим — уже в начале января испанский специалист был отправлен в отставку.

С приходом Арбелоа "Реал" фактически вернулся к методам, проверенным временем и трофеями, что многие расценивают как символическое доверие философии, принесшей клубу многочисленные победы в Лиге чемпионов.

Напомним, Зидан в 2016 году также в январе сменил на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса. В тот сезон "королевский клуб" одержал победу в главном еврокубке - тенденция повторялась два года подряд (2017,2018).

Последний матч "Реала" на общем этапе ЛЧ-2025/26

Отметим, что сегодня, в ночь с 28-го на 29-е января, мадридский "Реал" проведёт выездной матч против португальской "Бенфики" в рамках заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 01:00 по казахстанскому времени.

После семи сыгранных встреч "сливочные" набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

"Бенфика", в свою очередь, имеет лишь шесть баллов и располагается на 29-й строчке среди 36 участников турнира.

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Бенфика
Бенфика
(Лиссабон)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Реклама

Живи спортом!