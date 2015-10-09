30 из 36 команд имеют шанс на плей-офф! Расклад на последний тур Лиги чемпионов

Новый формат Лиги чемпионов оставил шансы на победу у всех команд, кроме шести, перед последним туром общего этапа. Так кто же выйдет в плей-офф турнира? Vesti.kz попытались разобраться в ситуации с помощью суперкомпьютера Opta.

В ночь с 28 на 29 января пройдёт последний, 8-й тур общего этапа ЛЧ, который и определит, кто продолжит борьбу за трофей, а кто завершит выступление в турнире. 18 матчей начнутся в одно время (в 01:00 по казахстанскому времени).

Команды, занявшие первые восемь мест, сразу попадают в 1/16 финала, а 16 команд, занявших места с девятого по 24-е, участвуют в раунде плей-офф.

На данный момент можно с уверенностью сказать лишь то, что лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария" финишируют в первой восьмерке, а четыре команды, занявшие последние места – "Айнтрахт" Франкфурт, "Славия" Прага, "Вильярреал" и "Кайрат" Алматы – вылетят из турнира.

Таким образом, будущее 30 из 36 команд еще не определено.

Кто войдет в 8-ку лучших?

На данный момент только "Реал" Мадрид, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" знают, что победа гарантирует им место в 1/16 финала, поскольку они занимают третье, четвертое и пятое места соответственно и опережают преследующие команды по очкам.

При этом "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл", "Челси", "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико" Мадрид и "Аталанта" имеют по 13 очков, отставая от "Тоттенхэма" всего на одно. Для каждой из этих команд победа даст хорошие шансы попасть в первую восьмерку, но решающим фактором может стать разница забитых и пропущенных мячей. Также любая из этих команд может опуститься в турнирной таблице.

Далее по турнирной таблице "Интер", "Ювентус" и дортмундская "Боруссия" по-прежнему имеют шансы попасть в первую восьмерку, а "Галатасарай" и "Карабах" математически еще не выбыли из борьбы, хотя их шансы очень малы.

"Ливерпуль" принимает "Карабах" и имеет самые высокие шансы на прямой выход в 1/16 финала (91,9%), если не считать попадания в первую двойку. "Реал", который отправится в гости к "Бенфике", не сильно отстает (87,0%). "Тоттенхэм" столкнется с потенциально сложной задачей в гостевом матче против "Айнтрахта", и у него всего 58,2% шансов попасть в первую восьмерку.

"Барселона" (76,6%) сыграет с "Копенгагеном", "Манчестер Сити" (60,7%) — с "Галатасараем", а ПСЖ (62,2%) примет "Ньюкасл", и все они считаются имеющими лучшие шансы, чем "Тоттенхэм", несмотря на то, что в настоящее время отстают от него в таблице.

Шансы команды Эдди Хау обыграть парижан на их собственном поле составляют 21,3%, или же благоприятный исход других матчей позволит им остаться в первой восьмерке.

У "Атлетико" (50,6%), "Челси" (36,4%) и "Спортинга" (23,9%) больше шансов, чем у "Ньюкасла", в то время как "Аталанта" (16,1%), "Интер" (6,5%), "Ювентус" (4,8%) и "Дортмунд" (0,9%) находятся в числе аутсайдеров, имея в запасе одну игру. Как уже упоминалось, "Галатасарай" и "Карабах" всё ещё могут пройти дальше, но суперкомпьютер практически не даёт им шансов.

Большинство из этих команд, скорее всего, попадут в раунд плей-офф.

Кто выйдет в раунд плей-офф ЛЧ?

Примечательно, что все 30 команд, от "Реала" (третье место) до "Аякса" (32-е место), всё ещё имеют шанс попасть в раунд плей-офф. Конечно, всего будет распределено только 16 мест, так кто же с наибольшей вероятностью финиширует между девятым и 24-м местами и попадёт в двухматчевый раунд плей-офф?

Согласно данным суперкомпьютера Opta, у 15 команд вероятность выхода в плей-офф превышает 50%. Эти показатели варьируются от почти гарантированных для "Галатасарая" (99,9%), "Карабаха" (99,6%) и "Дортмунда" (99,1%) до шансов, близких к случайному подбрасыванию монеты, для ПСВ (51,0%), "Атлетико" (50,6%) и "Наполи" (47,6%).

"Аякс" (8,8%), "Ливерпуль" (8,1%) и "Унион Сен-Жиллуаз" (6,8%) имеют наименьшие шансы попасть в плей-офф среди команд, которые еще могут туда попасть, но ничего списывать со счетов пока не стоит. В последнем туре может произойти все что угодно.

