"Покажем свою силу". Анарбеков раскрыл настрой на матч с "Арсеналом" в ЛЧ

Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился эмоциями и ожиданиями от предстоящего матча против лондонского "Арсенала" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

По словам Анарбекова, сам факт встречи с одним из грандов европейского футбола еще недавно казался малореальным.

"Ощущения колоссальные, потому что еще в прошлом году никто не знал, что мы будем играть с топами.

Что касается соперника – дай Бог, завтра покажем стопроцентную подготовку, несмотря на уровень "Арсенала". Покажем свою силу. Команда готова. Надеюсь, что услышим наших болельщиков", — приводит слова Анарбекова ASnews.kz.

Голкипер также отметил, что команда сделала выводы из предыдущих матчей и особое внимание уделяет игре при стандартных положениях.

"Готовимся к сопернику. По прошедшему матчу, не сказал бы, что при стандартах нам тяжело – ошибки бывают у всех. Будем ответственнее играть при стандартных положениях, подсказывать друг другу, действовать вместе.

Конечно, здесь ощущается совсем другая атмосфера. Сыграть тут – это наша детская мечта. Дай Бог, мы ее исполним. Все игроки в восторге от обстановки", — сказал вратарь.

Отдельно страж ворот подчеркнул особые чувства от выхода на поле стадиона "Эмирейтс", знакомого ему по матчам Английской премьер-лиги.

"С детства я смотрел матчи команд АПЛ. Ощущения здесь совсем другие. Дай Бог, посмотрим, какие будут эмоции у нас уже во время игры.

Мы провели достаточное количество матчей в Лиге чемпионов против сильных соперников. Мы не будем выходить на поле просто так, будем готовы на 100 процентов", — заверил Анарбеков.

Кроме того, вратарь "Кайрата" прокомментировал свое попадание в топ-20 лучших игроков Лиги чемпионов по статистическим показателям.

"Что касается попадания в топ-20 игроков ЛЧ – это мне не мешает, не давит. Мы стараемся изо дня в день. Хочу поблагодарить за это своих одноклубников", — добавил вратарь.

Матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Кайратом" пройдет в ночь с 28 на 29 января в Лондоне. Начало встречи — в 01:00 по времени Казахстана.

