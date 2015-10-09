Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 09:01
 

"Покажем свою силу". Анарбеков раскрыл настрой на матч с "Арсеналом" в ЛЧ

"Покажем свою силу". Анарбеков раскрыл настрой на матч с "Арсеналом" в ЛЧ Темирлан Анарбеков. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился эмоциями и ожиданиями от предстоящего матча против лондонского "Арсенала" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

По словам Анарбекова, сам факт встречи с одним из грандов европейского футбола еще недавно казался малореальным.

"Ощущения колоссальные, потому что еще в прошлом году никто не знал, что мы будем играть с топами.
Что касается соперника – дай Бог, завтра покажем стопроцентную подготовку, несмотря на уровень "Арсенала". Покажем свою силу. Команда готова. Надеюсь, что услышим наших болельщиков", — приводит слова Анарбекова ASnews.kz.

Голкипер также отметил, что команда сделала выводы из предыдущих матчей и особое внимание уделяет игре при стандартных положениях.

"Готовимся к сопернику. По прошедшему матчу, не сказал бы, что при стандартах нам тяжело – ошибки бывают у всех. Будем ответственнее играть при стандартных положениях, подсказывать друг другу, действовать вместе.
Конечно, здесь ощущается совсем другая атмосфера. Сыграть тут – это наша детская мечта. Дай Бог, мы ее исполним. Все игроки в восторге от обстановки", — сказал вратарь.

Отдельно страж ворот подчеркнул особые чувства от выхода на поле стадиона "Эмирейтс", знакомого ему по матчам Английской премьер-лиги.

"С детства я смотрел матчи команд АПЛ. Ощущения здесь совсем другие. Дай Бог, посмотрим, какие будут эмоции у нас уже во время игры.
Мы провели достаточное количество матчей в Лиге чемпионов против сильных соперников. Мы не будем выходить на поле просто так, будем готовы на 100 процентов", — заверил Анарбеков.

Кроме того, вратарь "Кайрата" прокомментировал свое попадание в топ-20 лучших игроков Лиги чемпионов по статистическим показателям.

"Что касается попадания в топ-20 игроков ЛЧ – это мне не мешает, не давит. Мы стараемся изо дня в день. Хочу поблагодарить за это своих одноклубников", — добавил вратарь.

Матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Кайратом" пройдет в ночь с 28 на 29 января в Лондоне. Начало встречи — в 01:00 по времени Казахстана.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 168 человек

