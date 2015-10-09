"У "Арсенала" будет особая мотивация". Тренер "Кайрата" высказался о матче ЛЧ

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал текущее состояние лондонского "Арсенала" в преддверии очного матча в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Наставник "жёлто-чёрных" отметил стабильность английского гранда и подчеркнул, что недавнее поражение в чемпионате вряд ли ослабит соперника, а скорее наоборот — добавит мотивации.

"Судя по результатам, "Арсенал" – это такой клуб, который проигрывает нечасто. Я посмотрел статистику: до игры с МЮ последнее поражение было 12 матчей назад. Не думаю, что из-за этой неудачи они как-то иначе отреагируют на нашу игру. У них есть свои задачи, каждый матч независим друг от друга. Напротив, у них будет особая мотивация после такого поражения – они будут выходить на поле с мыслью только о победе", — цитирует слова Уразбахтина ASnews.kz.

Напомним, накануне встречи с "Кайратом" лондонцы потерпели болезненное поражение в Английской премьер-лиге, уступив "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:3.

Тем не менее "Арсенал" уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, набрав 21 очко в семи турах, и уже гарантировал себе прямую путевку в плей-офф, минуя стадию 1/16 финала.

Алматинский клуб, в свою очередь, замыкает общую таблицу из 36 команд. В активе "Кайрата" всего одно очко и худшая разница мячей (-14), что лишило команду шансов на попадание в топ-24 и продолжение борьбы в еврокубке.

Матч последнего тура общего этапа Лиги чемпионов состоится в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс". Начало встречи — в 01:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

