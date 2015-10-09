Сегодня, в ночь с 28-го на 29-е января, алматинский "Кайрат" на выезде сыграет против лондонского "Арсенала" в рамках заключительного, восьмого, тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Где смотреть матч "Арсенал" - "Кайрат"

Встреча состоится на стадионе "Эмирэйтс" в Лондоне (Англия) и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, а также на официальном сайте вещателя.

Статистические факты от ФНК

"Арсенал" одержал семь побед в семи матчах ЛЧ;

никогда прежде ни одна команда на выигрывала все восемь матчей общего этапа ЛЧ;

"Арсенал" впервые выиграл семь матчей подряд в еврокубках;

"Арсенал" одержал на общем этапе ЛЧ 11 побед подряд;

"Кайрат" не одержал ни одной победы в 10 последних матчах еврокубков;

"Арсенал" на выходных проиграл дома МЮ (2:3) в АПЛ;

"Кайрат" потерпел поражение в единственном матче 2026 года от "Брюгге" (1:4).

Турнирное положение команд

К этой встрече канониры подходят в роли единоличных лидеров турнирной таблицы, набрав максимум очков (21) после семи туров. "Арсенал" уже обеспечил себе прямой выход в плей-офф, минуя раунд 1/16-й турнира.

"Жёлто-чёрные", в свою очередь, напротив идут последними из 36 команд, имея лишь один балл и худшую разницу мячей (-14). Таким образом, "Кайрат" уже лишился шансов попасть в топ-24 команды, которые поборются во второй части сезона главного еврокубка.

В Англии назвали точный счёт матча Лиги чемпионов "Арсенал" "Кайрат"

