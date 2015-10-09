"Реал" кусает локти: аренда Эндрика обернулась громким сожалением

В мадридском "Реале" всё громче звучит сожаление из-за решения отправить нападающего Эндрика в аренду в "Лион", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает L’Equipe, хет-трик бразильца в матче с "Мецем" произвёл настоящий фурор в Испании. Мадридские СМИ и руководство "сливочных" всё чаще задаются вопросом, стоило ли отпускать талантливого форварда.

Хаби Алонсо уже подвергается критике за этот шаг, тогда как "Лион" стремительно извлекает выгоду из аренды — влияние Эндрика на команду и за её пределами сравнивают с эффектом, который в своё время произвёл Килиан Мбаппе в первые сезоны в Лиге 1.

Напомним, Эндрик выступает за французский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. В нынешней кампании бразилец провёл три матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

