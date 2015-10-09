"Это будет зрелищно": чемпион мира назвал две самые лучшие сборные планеты

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал две лучшие национальные команды в мире, сообщают Vesti.kz.

27 марта в рамках Финалиссимы сойдутся сборные Аргентины и Испании, действующие победители Кубка Америки и чемпионата Европы.

"Это две лучшие сборные в мире. Надеюсь, что Аргентина выиграет. Матч будет зрелищным, потому что у команд схожий ритм и похожее видение игры. Это будет настоящая борьба за владение мячом, ведь обе команды играют одинаково", - сказал ди Мария в интервью AS.

Напомним, в 2022 году "альбиселесте" уже поднимали этот трофей, уверенно разобравшись с Италией со счётом 3:0. В том матче один из мячей на свой счёт записал именно Ди Мария.

