Заставит забыть о Нани? "Актобе" подписал потенциального лидера из Швеции

Громкий переход Нани в "Актобе" и слухи об интересе к другим звездам мирового масштаба оставили незаметным трансфер в казахстанский клуб другого новичка - шведского полузащитника Айдына Жельковича. Корреспондент Vesti.kz предполагает, что именно эта сделка может стать одной из ключевых для "красно-белых" в будущем сезоне.

В последние годы "Актобе" явно не хватало атакующего полузащитника с лидерскими качествами и высокой результативностью. У Жельковича определенно есть потенциал закрыть эти потребности.

28-летний швед показал крепкую статистику в чемпионате Швеции: последние три сезона он забивал по семь голов каждый год за достаточно скромный клуб ИФК "Вернаму". Да, в нём нет тонких решений в качестве разыгрывающего, он не дриблер, но главный козырь Айдына - завершение, он всегда нацелен решать момент самостоятельно.

Это подтверждает и статистика последнего сезона Жельковича в Швеции. Никаких серьезных аномалий с точки зрения голов, но и показательны метрики по голевым передачам.

Любимая зона Жельковича - левый полуфланг, то есть, он скорее инсайд, а не вингер. Он не дает ширину и не обыгрывает один в один. Зато хорошо открывается между линиями и выбирает правильный тайминг для удара.

В сезоне-2021, еще будучи игроком "Эргрюте" из второго шведского дивизиона, Жельковичу удалось стать лучшим бомбардиром лиги с 18 голами. Перенести такую же результативность на высший дивизион не удалось, но в целом, свои качества он показал, тем более выступая в команде из числа аутсайдеров.

Но, к слову, в этом и заключается минусы шведского игрока. На высоком уровне он никогда не играл за клубы, которые ведут борьбу за титул (не считая второй дивизион Швеции). А ведь в "Актобе" нацелены именно на борьбу за чемпионство.

В общем, трансфер со стороны "Актобе" интересный, но специфичный. Команде потребуется подстроиться под манеру игры Айдына, который не слишком эффективен в подыгрыше и оборонительной работе. Но если Желькович быстро адаптируется и в полузащите у него найдутся партнеры, которые будут исправно доставлять ему мяч в финальную треть - это может раскрыть сильные стороны шведского полузащитника в "Актобе".

