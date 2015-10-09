Матчем с 3 голами обернулся матч клуба КПЛ с обладателем Кубка

Шымкентский "Ордабасы" сыграл с болгарским "Септември" на сборах в Анталье (Турция), сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу шымкентцев. В составе победителей голы забили Эвертон и Алибек Калдар.

Отметим, что лучшим достижением "Септември" является победа в Кубке Болгарии в 1960 году.

В следующем матче "Ордабасы" сыграет против "Шкендии" из Северной Македонии. Матч состоится 1 февраля.

