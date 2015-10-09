Лига из Узбекистана подписала Азата Максума: известна дата боя

Новый узбекистанский промоушен Mangu объявил о подписании казахстанского бойца MMA Азата Максума, сообщают Vesti.kz. Дебютный турнир промоушена состоится 7 февраля на "Хумо Арене" в Ташкенте.

Максум после ухода из UFC находится в статусе свободного агента. Казахстанец выступит на турнире в Ташкенте уже в феврале. Но его поединок пройдёт не по правилам ММА, а в формате бразильского джиу-джитсу.

Противостоять Азату будет узбекистанец Рамазан Темиров. Ранее он имел рекорд 2–0 в UFC и был запланирован на бой с Асу Алмабаевым в июле, однако поединок сорвался из-за положительного допинг-теста.

В результате Темиров был отстранён от соревнований на год, а его возможное возвращение намечено не раньше октября. При этом команда бойца пытается смягчить санкции, настаивая на версии, что запрещённый компонент оказался в организме из-за приёма медикаментов.

