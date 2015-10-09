Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Каннаваро принял решение по матчу сборной Узбекистана

Сегодня, 26 января, сборная Узбекистана по футболу под руководством Фабио Каннаваро проведёт контрольный матч против команды Китая на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ, передают Vesti.kz.

Встреча начнётся в 18:30 по времени Астаны. 

По данным Championat.Asia, матч состоится в закрытом режиме, а тренерский штаб планирует проверить в деле ряд футболистов.

Напомним, Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана 6 октября 2025 года, сменив на посту главного тренера Тимура Кападзе. Под руководством местного специалиста команда впервые в своей истории отобралась в финальную часть чемпионата мира, который с 11 июня по 19 июля 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

На чемпионате мира сборная Узбекистана выступит в группе K, где сыграет с командами Португалии, Колумбии и победителем межконтинентального плей-офф (ДР Конго, Ямайка или Новая Каледония). Свой первый матч узбекистанцы проведут 18 июня против Колумбии.

