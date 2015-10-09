Энрике закрыл дорогу футболисту ПСЖ в Мадрид

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике лично вмешался в трансферную политику клуба и заблокировал возможный уход южнокорейского полузащитника парижан Ли Кан Ина в чемпионат Испании, передают Vesti.kz.

Трансфер в "Атлетико" заблокирован

Как сообщает Marca, интерес к 24-летнему хавбеку проявлял мадридский "Атлетико". Инициатором потенциальной сделки выступал Матеу Алемани - функционер, хорошо знакомый с игроком ещё со времён его работы в "Валенсии", где Ли Кан Ин начинал карьеру в Европе.

Однако дальнейшего хода эта история не получила. Луис Энрике дал чёткий и однозначный сигнал руководству ПСЖ, что никаких переговоров по трансферу быть не должно.

Испанский специалист считает корейского футболиста важной частью ротации и не намерен терять его по ходу сезона. Именно позиция главного тренера стала ключевым фактором - обсуждение возможного перехода даже не началось.

Сам игрок был открыт к варианту с переездом в Мадрид, узнав об интересе "Атлетико", но ситуация быстро зашла в тупик. Более того, в Париже уже думают предложить полузащитнику новый контракт на улучшенных условиях, чтобы окончательно закрыть вопрос о его будущем.

Почему ПСЖ не отпускает хавбека

Ли Кан Ин перешёл в ПСЖ из "Мальорки" летом 2023 года за 22 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2028 года, а трансферная стоимость оценивается примерно в 25 миллионов евро (15 миллиардов тенге).

