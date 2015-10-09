ПСЖ предпринял первые шаги по трансферу звезды "Реала"

Французский "Пари Сен-Жермен" всерьёз рассматривает возможность подписания одного из ключевых игроков мадридского "Реала" - Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи дал прямое указание спортивному директору Луишу Кампушу отправиться в Мадрид, чтобы прощупать почву по возможному переходу бразильца.

Сообщается, что вингеру предлагают контракт с зарплатой около 40 миллионов евро в год, а также разовый подписной бонус в размере 50 миллионов. Такой пакет должен сделать Винисиуса одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы.

Нынешнее соглашение футболиста с "Реалом" рассчитано до лета 2027 года, однако переговоры о продлении пока буксуют.

В ПСЖ готовы пойти на сделку только в случае, если "Реал" согласится отпустить футболиста примерно за 80 миллионов евро - сумму, которую в Париже считают адекватной с учётом контрактной ситуации.

Какой Винисиус в "Реале"?

Отметим, что Винисиус перешёл в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 30 матчей за "сливочных", забив семь голов и отдав 11 результативных передач.

За время выступлений за "Реал" Винисиус собрал внушительную коллекцию трофеев: трижды становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок страны и трижды - Суперкубок Испании.

На международной арене в его активе два Кубка УЕФА, два Суперкубка УЕФА и два титула клубного чемпиона мира ФИФА.

Кроме того, бразилец дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2023/24, отметился ключевыми голами в решающих матчах, завоевал ряд индивидуальных наград и вошёл в число самых результативных бразильских футболистов в истории главного еврокубка.

