Винисиус повторил достижения обладателя "Золотого мяча" и сотворил историю в ЛЧ

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поднялся на вторую строчку в списке лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Исторический гол в матче с "Монако"

Знаковое достижение 25-летний форвард оформил 20 января в поединке 7-го тура Лиги чемпионов против "Монако", который завершился разгромной победой "Реала" со счётом 6:1. Винисиус отметился одним из голов, доведя свой счёт до 30 мячей в главном клубном турнире Европы.

На уровне обладателя "Золотого мяча"

Этот гол позволил бразильцу сравняться с легендарным Кака, обладателем "Золотого мяча"-2007, у которого также 30 забитых мячей в Лиге чемпионов. Абсолютным лидером среди бразильцев остаётся Неймар — на его счету 43 гола.

Топ-3 бразильских бомбардиров ЛЧ

Неймар — 43 гола ("Барселона, ПСЖ) Винисиус Жуниор — 30 голов ("Реал") Кака — 30 голов ("Милан", "Реал")

Статистика сезона

В текущем сезоне Винисиус провёл 30 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, забив семь мячей и отдав 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 150 миллионов евро.

