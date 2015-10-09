Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 19:46
 

Алонсо готов вернуться к работе после увольнения из "Реала": назван клуб

  Комментарии

Поделиться
Алонсо готов вернуться к работе после увольнения из "Реала": назван клуб Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Баскский специалист Хаби Алонсо готов возобновить тренерскую карьеру после ухода с поста главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Баскский специалист Хаби Алонсо готов возобновить тренерскую карьеру после ухода с поста главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По информации Indykaila News, бывший наставник "королевского клуба" и леверкузенского "Байера" рассматривает возможность работы в английском "Ливерпуле".

Отмечается, что Алонсо уверен в своих силах и полагает, что сможет построить в стане "красных" команду мирового класса, используя имеющихся в команже игроков. При этом истчоник не сообзщает, предлагали ли ему официально занять пост в мерсисайдском клубе.

Хаби Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года, а до этого работал в "Байере". На смену ему в мадридской команде пришёл бывший игрок "сливочных" Альваро Арбелоа. В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" занимает второе место с 48 очками после 20 сыгранных матчей.

"Ливерпуль", в свою очередь, после триумфальной прошлогодней кампании, итогом которой стала победа в английской премьер-лиги, в текущем сезоне испытывает серьёзный кризис.

На данный момент красные идут на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 22-х турах.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слухи, связывающие клуб с возможным назначением Хаби Алонсо.

Алонсо перед уходом посоветовал Пересу продать звезду "Реала": раскрыто его имя

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Португалия, Брага   •   Общий этап, мужчины
23 января 01:00   •   не начат
Брага Спортинг
Брага Спортинг
(Брага)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Брага Спортинг
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!