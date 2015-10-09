Алонсо готов вернуться к работе после увольнения из "Реала": назван клуб

Баскский специалист Хаби Алонсо готов возобновить тренерскую карьеру после ухода с поста главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По информации Indykaila News, бывший наставник "королевского клуба" и леверкузенского "Байера" рассматривает возможность работы в английском "Ливерпуле".

Отмечается, что Алонсо уверен в своих силах и полагает, что сможет построить в стане "красных" команду мирового класса, используя имеющихся в команже игроков. При этом истчоник не сообзщает, предлагали ли ему официально занять пост в мерсисайдском клубе.

Хаби Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года, а до этого работал в "Байере". На смену ему в мадридской команде пришёл бывший игрок "сливочных" Альваро Арбелоа. В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" занимает второе место с 48 очками после 20 сыгранных матчей.

"Ливерпуль", в свою очередь, после триумфальной прошлогодней кампании, итогом которой стала победа в английской премьер-лиги, в текущем сезоне испытывает серьёзный кризис.

На данный момент красные идут на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 22-х турах.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слухи, связывающие клуб с возможным назначением Хаби Алонсо.

