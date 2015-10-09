Алонсо перед уходом посоветовал Пересу продать звезду "Реала": раскрыто его имя

Перед расставанием с "Реалом" Хаби Алонсо дал руководству мадридского клуба резкую рекомендацию по будущему состава, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes, Алонсо ещё до ухода обозначил Джуда Беллингема как возможный риск для дальнейшего развития проекта.

По мнению Алонсо, при всём высоком индивидуальном уровне англичанин не всегда органично вписывается в командную модель. Специалист считал, что игра Беллингема слишком часто строится вокруг личных действий, из-за чего страдают баланс, темп и взаимодействие в центре поля, а также оборонная структура.

Отдельной проблемой, как утверждается, были сложности с управлением игроком внутри раздевалки. Тренер отмечал, что Беллингем нередко действует обособленно, отдавая приоритет собственной инициативе, а не коллективной работе.

Ситуацию усугубил и спад формы в последние недели. На этом фоне напряжение между футболистом и тренерским штабом усилилось, а уровень доверия заметно снизился.

Дополнительным фактором Алонсо называл выросшее эго игрока и влияние его окружения, которое настаивает на безусловном месте в стартовом составе "сливочных" вне зависимости от текущей формы.

В результате Алонсо рекомендовал президенту "Реала" Флорентино Пересу всерьёз рассмотреть вариант продажи англичанина уже ближайшим летом. Высокий интерес со стороны клубов англйиской премьер-лиги, по его мнению, позволил бы "Реалу" получить максимальную финансовую выгоду и направить средства на более сбалансированное усиление состава.

Джуд Беллингем перешёл в "Реал" в 2023 году из дортмундской "Боруссии", подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера оценивается в 133,9 миллиона евро с учётом бонусов.

В дебютном сезоне англичанин завоевал со "сливочными" пять трофеев, в том числе выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Напомним, что уже после ухода Хаби Алонсо мадридский "Реал" под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа сыграл матч 1/8 финала Кубка Испании и сенсационно выбыл из турнира.

