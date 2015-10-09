Самый популярный клуб Казахстана решил не менять тренера

"Актобе", клуб с самой большой фанатской армией, не торопится с принятием решения относительно будущего болгарского тренера Николая Костова, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

В клубе сообщили, что на текущий момент вопрос о его отставке не стоит и руководство не ведет переговоров с другими специалистами.

Ранее в СМИ упоминались возможные кандидаты на пост главного тренера: Станимир Стоилов, Владимир Вайсс и Роман Григорчук.

Добавим, что у Костова действующий контракт с "Актобе". Команда проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, который продлится до 29 января.

В разные годы Костов возглавлял "Каспий", "Шахтёр" (Караганда), украинские клубы "Сталь" (Каменское), "Таврия", "Карпаты" (Львов), "Металлург" (Донецк), армянский "Бананц", кипрские "Анортосис", "Олимпиакос" (Никосия), АЕК (Ларнака), а также болгарские команды "Левски" и "Ботев" (Пловдив).

Фото: ©ФК "Актобе"

