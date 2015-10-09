"Актобе" надо менять тренера? Почему фигура Костова вызывает вопросы

"Актобе" в будущем сезоне прямо заявляет о цели стать чемпионом Казахстана, однако пока клуб не выглядит очевидным претендентом на титул. Корреспондент Vesti.kz акцентирует внимание на фигуре главного тренера команды Николае Костове - по нему есть сомнения даже у руководства "красно-белых".

Новые руководители клуба, а именно Арман Оспанов (председатель правления), судя по инсайдам из различных источников, все-таки рассматривал смену тренера еще до начала сборов. В частности, был диалог с украинским тренером Юрием Вернидубом. Однако тренер, несколько лет назад обыгравший "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", выбрал другое направление - поехал в азербайджанский "Нефтчи".

В интервью каналу "Серый Кардинал" Оспанов уходил от прямых ответов относительно главного тренера, коим ныне является Костов. Прозвучала универсальная формулировка, что в клубе всегда должен быть шорт-лист из нескольких кандидатов при уходе тренера.

Однозначного "нет" или "да" относительно того, начнет ли Костов сезон во главе "Актобе", не прозвучало. И это несколько странно, если клуб прямо декларирует задачу выиграть чемпионат.

Получается, Костов сейчас как на пороховой бочке - к нему нет стопроцентного доверия, его оставили просто потому, что не договорились с другим тренером. И ещё любопытно, согласовывали ли нынешние трансферы клуба с болгарским специалистом? В общем, интересно послушать и самого Костова по поводу своего положения в "Актобе".

Но даже, если абстрагироваться от этих вводных, фигура Костова в контексте завоевания титулов выглядит не самой подходящей. К 62 годам у болгарина лишь один титул - обладатель Кубка Кипра в далеком сезоне 2001/02. Позже он добирался с донецким "Металлургом" до финала Кубка Украины 2009/10 и на этом всё.

Да, это тренер, у которого прослеживается определенный стиль в игре, но по части высоких результатов и титулов - это совершенно не тот тренер. Это риск для руководства "Актобе", ведь в случае неоправданных надежд на старте, смена тренера уже по ходу сезона - это всегда стресс и перезагрузка команды. А значит, нестабильность в результатах, потеря очков и потенциальное отставание от лидеров.

Новое руководство "Актобе" хочет построить системный клуб и большинство задач, которые были озвучены тем же Оспановым вызывают сдержанный оптимизм, но решение именно по тренеру на данный момент выглядит вообще не системным, а скорее рандомным - а вдруг повезет и покатит. Но, даже в нынешнем чемпионате Казахстана подобные авантюры топ-клубы себе не позволяют. Да, вы можете сказать, что Рафаэль Уразбахтин именно так и взял титул с "Кайратом" в сезоне-2024, но нет, у алматинцев как раз системность была выстроена, а тренер является лишь ее частью.

Фото: ФК "Актобе"

