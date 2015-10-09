"Реал" присмотрел тренера на место Хаби Алонсо и хочет подписать Холанда

Руководство "Реала" осознаёт необходимость серьёзного обновления как на тренерском мостике, так и на поле. В клубе рассматривают два стратегических шага: временное управление командой и трансфер мирового уровня, передают Vesti.kz.

Временное решение: Арбелоа на мостике

Как пишет Fichajes.net, назначение Альваро Арбелоа главным тренером рассматривается как временное решение. В "Реале" ценят его знание состава и идентификацию с клубом, однако это краткосрочная мера до конца сезона. Главной целью дирекции остаётся привлечение Юргена Клоппа — опытного тренера с узнаваемой игровой философией и опытом работы с большими составами.

Сезон без трофеев ускоряет изменения

Результаты стали решающими для активации нового плана: команда уже уступила Суперкубок Испании, вылетела на стадии 1/8 финала Кубка Испании после поражения от "Альбасете" и отстаёт от "Барселоны" в Ла Лиге. В стане "сливочных" признают, что команда слишком долго полагалась на индивидуальность футболистов, потеряв доминирующую игровую идентичность.

Холанд — амбициозный трансфер

Второй крупный шаг, который готовит "Реал", — возможный трансфер Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити". Президент мадридцев Флорентино Перес хочет объединить его с Килианом Мбаппе, чтобы создать одно из самых мощных атакующих звеньев в истории футбола. В клубе считают, что такая связка обеспечит не только голы и трофеи, но и укрепит имидж и коммерческую привлекательность клуба.

