Клуб КПЛ предпримет очередную попытку подписать Бауыржана Исламхана

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан еще не определился с будущим клубом для продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний футболист из-за травмы полностью пропустил минувший сезон, несмотря на то, что числился игроком "Турана", а затем "Астаны".

В текущее зимнее межсезонье его планировал подписать павлодарский "Иртыш", однако изменения в руководстве и тренерском штабе клуба автоматически сорвали трансфер.

Одним из претендентов на подписание Исламхана является кокшетауский "Окжетпес", который планировал задействовать его в прошлом году. Сам полузащитник в интервью СМИ заявил, что не хотел переходить туда, не будучи уверенным, что поможет команде.

За свою карьеру Исламхан выступал за такие клубы, как родной "Тараз", российскую "Кубань", "Кайрат", "Астану", "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ордабасы". За сборную Казахстана провел 56 матчей и забил четыре гола.

