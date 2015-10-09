Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 14:20
 

Клуб КПЛ предпримет очередную попытку подписать Бауыржана Исламхана

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ предпримет очередную попытку подписать Бауыржана Исламхана ©ФК "Астана"

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан еще не определился с будущим клубом для продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан еще не определился с будущим клубом для продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний футболист из-за травмы полностью пропустил минувший сезон, несмотря на то, что числился игроком "Турана", а затем "Астаны".

В текущее зимнее межсезонье его планировал подписать павлодарский "Иртыш", однако изменения в руководстве и тренерском штабе клуба автоматически сорвали трансфер.

Одним из претендентов на подписание Исламхана является кокшетауский "Окжетпес", который планировал задействовать его в прошлом году. Сам полузащитник в интервью СМИ заявил, что не хотел переходить туда, не будучи уверенным, что поможет команде.

За свою карьеру Исламхан выступал за такие клубы, как родной "Тараз", российскую "Кубань", "Кайрат", "Астану", "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ордабасы". За сборную Казахстана провел 56 матчей и забил четыре гола.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!