За полузащитника сборной Казахстана развернулась борьба. Подробности

Бывший футболист петропавловского "Кызылжара" Самат Жарынбетов ещё не определился с новой командой в текущее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время 32-летний Жарынбетов поддерживает форму, находясь в Астане. Среди тех, кто вышел на его представителей, можно выделить павлодарский "Иртыш", жезказганский "Улытау", тот же "Кызылжар" и клуб первой лиги – "Шахтёр" (Караганда). С некоторыми из них не удалось договориться, поэтому Жарынбетов все ещё находится в поиске.

Добавим, что карьеру центральный полузащитник начинал в "Экибастузе", откуда перешёл в "Тобол". Также он выступал за "Ордабасы".

В минувшем сезоне КПЛ на счету Жарынбетова 21 матч в составе "Кызылжара", в которых он забил два гола и сделал столько же ассистов. За сборную Казахстана футболист провёл семь матчей.

