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Футбол

Самат Жарынбетов

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Тобол пз 14
Место рождения
Экибастуз
Дата рождения
4 января 1994 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
174
Вес, кг
67
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тобол

1

6 6 (12)
Лига Европы 2019/20 Тобол

Вторая лига Казахстана 2019 Тобол-М

1

56 4 (17)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Тобол

3

213
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тобол

15

0+2

4

389 4 (12)
Лига Европы 2018/19 Тобол

3

27
Вторая лига Казахстана 2018 Тобол-М

3

1+0

2

198 7 (21)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол

Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол

14

1+3

5

779 3 (12)
Вторая лига Казахстана 2017 Тобол-М

1

1

46 6 (16)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол

17

1+0

2

731 5 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Экибастуз

20

3+0

6

1

1789 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Экибастуз

2

180 3 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Экибастуз

20

2+0

3

1733 10 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Экибастуз

3

270
Кубок Казахстана по футболу 2014 Экибастуз

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Экибастуз

25

1+0

1

1951 7 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Экибастуз

1

39
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Экибастуз

22

4

1

1122 12 (18)
Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012 Казахстан (U-19)

2

101
Кубок Казахстана по футболу 2012 Экибастуз

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Экибастуз

25

1+0

4

1889
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Экибастуз

28

4

1

2503 5 (18)
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