|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|6
|6 (12)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2019
|Тобол-М
|
1
|
|
|
|
|56
|4 (17)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|213
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
15
|
0+2
|
|
4
|
|389
|4 (12)
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|27
|Вторая лига Казахстана 2018
|Тобол-М
|
3
|
1+0
|
|
2
|
|198
|7 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
14
|
1+3
|
|
5
|
|779
|3 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
1
|
|
|
1
|
|46
|6 (16)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
17
|
1+0
|
|
2
|
|731
|5 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
|
20
|
3+0
|
|
6
|
1
|1789
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Экибастуз
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
|
20
|
2+0
|
|
3
|
|1733
|10 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Экибастуз
|
3
|
|
|
|
|270
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Экибастуз
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Экибастуз
|
25
|
1+0
|
|
1
|
|1951
|7 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|39
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Экибастуз
|
22
|
|
|
4
|
1
|1122
|12 (18)
|Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|101
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Экибастуз
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Экибастуз
|
25
|
1+0
|
|
4
|
|1889
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Экибастуз
|
28
|
|
|
4
|
1
|2503
|5 (18)