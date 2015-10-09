Экс-игрок сборной Казахстана получил предложение от нового клуба

Бывший футболист сборной Казахстана Аслан Дарабаев может присоединиться к павлодарскому "Иртышу", передают Vesti.kz.

По информации amanvibe.kz, 36-летний полузащитник получил предложение от команды, которую недавно принял белорусский специалист Кирилл Альшевский. В настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта.

В прошлом сезоне Дарабаев начинал в кокшетауском "Окжетпесе", однако после ухода Андрея Ферапонтова с поста главного тренера решил сменить клуб и продолжить сезон в туркестанском "Туране". В 2025 году хавбек провёл 23 матча.

В карьере Дарабаева также были "Елимай", "Астана", "Каспий", "Жетысу", "Тобол", "Кайрат", "Шахтёр", "Атырау", "Актобе".

С 2014 по 2024 год привлекался в сборную Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!