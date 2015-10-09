Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Экс-игрок сборной Казахстана получил предложение от нового клуба

Экс-игрок сборной Казахстана получил предложение от нового клуба Аслан Дарабаев (№7). ©КФФ

Бывший футболист сборной Казахстана Аслан Дарабаев может присоединиться к павлодарскому "Иртышу", передают Vesti.kz.

Бывший футболист сборной Казахстана Аслан Дарабаев может присоединиться к павлодарскому "Иртышу", передают Vesti.kz.

По информации amanvibe.kz, 36-летний полузащитник получил предложение от команды, которую недавно принял белорусский специалист Кирилл Альшевский. В настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта.

В прошлом сезоне Дарабаев начинал в кокшетауском "Окжетпесе", однако после ухода Андрея Ферапонтова с поста главного тренера решил сменить клуб и продолжить сезон в туркестанском "Туране". В 2025 году хавбек провёл 23 матча.

В карьере Дарабаева также были "Елимай", "Астана", "Каспий", "Жетысу", "Тобол", "Кайрат", "Шахтёр", "Атырау", "Актобе".

С 2014 по 2024 год привлекался в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

