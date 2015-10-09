Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 12:50
 

Слот отреагировал на слухи о назначении Алонсо в "Ливерпуль"

  Комментарии

Слот отреагировал на слухи о назначении Алонсо в "Ливерпуль" ©liverpoolfc.com

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слухи, связывающие клуб с возможным назначением Хаби Алонсо, передают Vesti.kz

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слухи, связывающие клуб с возможным назначением Хаби Алонсо, передают Vesti.kz

Во время общения с прессой нидерландского специалиста напрямую спросили о якобы интересе "красных" к испанскому тренеру.

"Хаби позвонил мне и сказал, что придёт сюда на полгода! Нет-нет-нет…

Честно, это один из самых странных вопросов, которые мне когда-либо задавали", - цитирует Слота инсайдер Фабрицио Романо

По его словам, он уже полтора года работает в "Ливерпуле", полностью доволен своей ролью и тем, что происходит внутри клуба.

"Я здесь уже 18 месяцев и мне действительно нравится моя работа. Мы выиграли чемпионат, а этот сезон даётся сложнее - это очевидно, но это часть процесса", - отметил Слот.

На данный момент "Ливерпуль" под его руководством занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2025/26, набрав 36 очков в 22 матчах.  

Ранее экс-наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу слухов, связывающих его имя с мадридским "Реалом".

