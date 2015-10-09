Слот отреагировал на слухи о назначении Алонсо в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слухи, связывающие клуб с возможным назначением Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Во время общения с прессой нидерландского специалиста напрямую спросили о якобы интересе "красных" к испанскому тренеру.

"Хаби позвонил мне и сказал, что придёт сюда на полгода! Нет-нет-нет… Честно, это один из самых странных вопросов, которые мне когда-либо задавали", - цитирует Слота инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, он уже полтора года работает в "Ливерпуле", полностью доволен своей ролью и тем, что происходит внутри клуба.

"Я здесь уже 18 месяцев и мне действительно нравится моя работа. Мы выиграли чемпионат, а этот сезон даётся сложнее - это очевидно, но это часть процесса", - отметил Слот.

На данный момент "Ливерпуль" под его руководством занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2025/26, набрав 36 очков в 22 матчах.

