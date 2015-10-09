"Ливерпуль" сообщил важную новость по Салаху

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вернулся в расположение клуба после выступлений за сборную Египта на Кубке африканских наций и готов помочь команде в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Форвард включён в заявку "красных" на выездной матч общего этапа турнира против "Марселя".

Помимо Салаха, в состав "Ливерпуля" на предстоящую встречу вошли Алиссон, Гомес, Эндо, ван Дейк, Керкез, Вирц, Собослаи, Мак Аллистер, Кьеза, Джонс, Гакпо, Экитике, Мамардашвили, Робертсон, Вудман, Фримпонг, Гравенберх, Ньони и Нгумоа.

Отметим, что в предыдущем матче Лиги чемпионов против "Интера" (1:0) египетский нападающий в заявку команды не попадал.

