В "Барселоне" высказались о "предательстве" игрока и его переходе в ПСЖ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о переходе молодого полузащитника Дро Фернандеса в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

"Уход Дро меня удивил. Мы договорились о продлении его контракта в 18 лет (столько ему исполнилось 12 января), но затем его агент сказал, что в конечном итоге он передумал. Это была неприятная ситуация", — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на источник.

Дро Фернандес начал заниматься футболом в команде "Валь Миньор". В 2022 году присоединился к Ла Масии, юношеской академии "Барселоны". Летом 2025-го был впервые вызван на сборы основной команды главным тренером Ханси Фликом. 16 августа 2025-го впервые попал в заявку "Барселоны" на матч Ла Лиги против "Мальорки", однако на поле не появился. 28 сентября 2025-го дебютировал за основную команду "сине-гранатовых", выйдя в стартовом составе на матч чемпионата Испании против клуба "Реал Сосьедад".

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит "Барселоне" за Дро Фернандеса шесть миллионов евро, чтобы не портить отношения с каталонским клубом.

