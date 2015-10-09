Любимчик Гвардиолы в "Сити" попросил контракт у "Барселоны"

Атакующий полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва через своего агента Жорже Мендеша дал понять "Барселоне", что заинтересован в переходе в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

По данным Diario Sport, в стане "сине-гранатовых" высоко оценивают уровень и универсализм 31-летнего хавбека, однако на данном этапе не рассматривают его трансфер как приоритетный. Руководство испанского гранда делает ставку на собственных воспитанников и игроков центра поля, уже находящихся в распоряжении команды.

При этом клуб готов инвестировать в усиление состава, но, в первую очередь, планирует приобрести нападающего и центрального защитника.

Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года и за это время стал одним из ключевых футболистов эпохи Хосепа Гвардиолы. Главный тренер "горожан" не раз называл португальца одним из своих самых любимых игроков, отмечая его интеллект, работоспособность и тактическую гибкость.

За восемь сезонов в английском клубе Силва провёл 438 матчей во всех турнирах, забил 73 мяча и отдал 77 результативных передач. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 27 миллионов евро.

В текущей кампании португалец принял участие в 31 встрече, отметившись одним голом и четырьмя ассистами.

