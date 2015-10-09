Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:33
 

"Реал" получил предложение в 100 миллионов от "Ливерпуля": Перес дал ответ

"Реал" получил предложение в 100 миллионов от "Ливерпуля": Перес дал ответ

Мадридский "Реал" получил два предложения по 100 миллионов евро за французского полузащитника Орельена Чуамени, передают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" получил два предложения по 100 миллионов евро за французского полузащитника Орельена Чуамени, передают Vesti.kz.

Интерес из АПЛ: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"

По информации Fichajes, сразу два клуба английской премьер-лиги (АПЛ) — "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — готовы выложить по 100 миллионов евро за 25-летнего хавбека. Оба клуба рассматривают Чуамени как игрока, способного мгновенно усилить центр поля и повлиять на игру команды.

Высокая сумма трансфера вызвала серьёзный резонанс на рынке, однако не изменила позиции мадридского клуба.

Позиция "Реала" и решение Переса

Несмотря на внушительные предложения, руководство "королевского клуба" во главе с президентом Флорентино Пересом не намерено расставаться с футболистом. В клубе Чуамени рассматривается как один из ключевых элементов долгосрочного проекта, и его продажа не входит в планы на ближайшее будущее.

Орельен Чуамени перешёл в "Реал" из "Монако" летом 2022 года за 80 миллионов евро. В текущем сезоне француз провёл 28 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.


Ранее лидер "Реала" попросил нового тренера исключить звезду сборной Франции.

Добавим также, что Флорентино Перес решил форсировать уход из клуба капитана "Реала".

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

