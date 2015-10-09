"Реал" получил предложение в 100 миллионов от "Ливерпуля": Перес дал ответ

Мадридский "Реал" получил два предложения по 100 миллионов евро за французского полузащитника Орельена Чуамени, передают Vesti.kz.

Интерес из АПЛ: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"

По информации Fichajes, сразу два клуба английской премьер-лиги (АПЛ) — "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — готовы выложить по 100 миллионов евро за 25-летнего хавбека. Оба клуба рассматривают Чуамени как игрока, способного мгновенно усилить центр поля и повлиять на игру команды.

Высокая сумма трансфера вызвала серьёзный резонанс на рынке, однако не изменила позиции мадридского клуба.

Позиция "Реала" и решение Переса

Несмотря на внушительные предложения, руководство "королевского клуба" во главе с президентом Флорентино Пересом не намерено расставаться с футболистом. В клубе Чуамени рассматривается как один из ключевых элементов долгосрочного проекта, и его продажа не входит в планы на ближайшее будущее.

Орельен Чуамени перешёл в "Реал" из "Монако" летом 2022 года за 80 миллионов евро. В текущем сезоне француз провёл 28 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее лидер "Реала" попросил нового тренера исключить звезду сборной Франции.

Добавим также, что Флорентино Перес решил форсировать уход из клуба капитана "Реала".

