Испания
Сегодня 20:34
 

Перес решил выгнать легенду "Реала" из клуба

Будущее испанского защитника и капитана мадридского "Реала" Дани Карвахаля остаётся в подвешенном состоянии, передают Vesti.kz.

"Реал" решил не продлевать капитана

Как сообщает El Nacional, контракт 34-летнего игрока истекает 30 июня текущего года, и на данный момент президент "королевского клуба" Флорентино Перес не сделал ему предложения о продлении. Это открывает Карвахалю возможность вести переговоры с другими клубами.

Карвахаль хочет остаться

Несмотря на это, приоритетом игрока остается продолжение карьеры на "Сантьяго Бернабеу". Карвахаль намерен доказать руководство клуба, что он по-прежнему способен приносить пользу команде и заслуживает продления контракта хотя бы до 2027 года.

Перес ищет замену

Однако руководство клуба уже активизировало поиски нового специалиста на позиции правого защитника, способного стать основным игроком на этом фланге в ближайшее десятилетие. Это говорит о том, что Флорентино Перес готовится расстаться с Карвахалем, если тот не убедит руководство в своей необходимости для команды.

Дани Карвахаль — один из самых успешных и титулованных футболистов в истории "Реала" и европейского футбола. На его счету более 20 крупных трофеев, среди которых рекордные шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА, четыре титула Ла Лиги, пять клубных чемпионатов мира, а также золотая медаль Чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании.


В текущем сезоне капитан "Реала" провёл всего 10 матчей за "сливочных", и его уровень игры, по мнению Переса, уже не соответствует пику прошлых лет, когда он претендовал на "Золотой мяч".

