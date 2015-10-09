Талант "Барселоны" получил предложение от нового клуба и озвучил решение Флику

22-летний испанский полузащитник "Барселоны" Марк Касадо получил предложение о переходе в другой клуб и уже сообщил о своём решении главному тренеру команды - Ханс-Дитеру Флику, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, интерес к воспитаннику "сине-гранатовых" проявил турецкий "Галатасарай", готовый предоставить футболисту стабильную игровую практику.

Несмотря на ограниченное количество минут в нынешнем сезоне, Касадо дал понять, что не рассматривает уход из клуба. Полузащитник лично сообщил главному тренеру "Барселоны" Ханси Флику о своём намерении продолжить карьеру в команде и бороться за место в составе.

Отмечается, что футболист рассчитывает воспользоваться изменившейся ситуацией в центре поля на фоне кадровых проблем и рассчитывает получить шанс проявить себя.

В текущем сезоне Касадо принял участие в 19 матчах за "Барселону" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

