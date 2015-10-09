"Барселона" пошла против Флика и решила обменять своего таланта на звезду

Руководство "Барселоны" рассматривает громкий обмен с мадридским "Атлетико", несмотря на позицию главного тренера каталонского клуба Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

"Барса" готова отдать таланта за нового форварда

По информации El Nacional, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку всерьёз обсуждают вариант включения испанского полузащитника Марка Касадо в сделку по аргентинскому форварду "Атлетико" Хулиану Альваресу.

Помимо футболиста, каталонцы готовы добавить около 60 миллионов евро, чтобы закрыть трансфер одного из своих приоритетных целей.

Альварес рассматривается в "Барселоне" как долгосрочная опция в атаке и потенциальный преемник польскому нападающему Роберту Левандовски. При этом именно финансовая сторона сделки остаётся ключевым препятствием, что и подталкивает руководство к варианту с обменом.

Позиция Флика: сохранить игрока

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик придерживается противоположной точки зрения. Немецкий специалист настаивает на сохранении Касадо в команде и уже провёл личный разговор с игроком, обозначив его важность для проекта.

Несмотря на ограниченное игровое время в текущем сезоне, Флик считает Касадо ценным элементом ротации и видит в нём потенциал для дальнейшего роста. Однако позиция тренера пока не совпадает с планами руководства клуба.

Статистика игроков

В нынешнем сезоне 22-летний Марк Касадо провёл 20 матчей за "Барселону" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Хулиан Альварес, в свою очередь, сыграл 29 матчей за "Атлетико", забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

