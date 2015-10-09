Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 13:55
 

"Барселона" пошла против Флика и решила обменять своего таланта на звезду

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" пошла против Флика и решила обменять своего таланта на звезду Ханс-Дитер Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Руководство "Барселоны" рассматривает громкий обмен с мадридским "Атлетико", несмотря на позицию главного тренера каталонского клуба Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

Поделиться

Руководство "Барселоны" рассматривает громкий обмен с мадридским "Атлетико", несмотря на позицию главного тренера каталонского клуба Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

"Барса" готова отдать таланта за нового форварда

По информации El Nacional, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку всерьёз обсуждают вариант включения испанского полузащитника Марка Касадо в сделку по аргентинскому форварду "Атлетико" Хулиану Альваресу.

Помимо футболиста, каталонцы готовы добавить около 60 миллионов евро, чтобы закрыть трансфер одного из своих приоритетных целей.

Альварес рассматривается в "Барселоне" как долгосрочная опция в атаке и потенциальный преемник польскому нападающему Роберту Левандовски. При этом именно финансовая сторона сделки остаётся ключевым препятствием, что и подталкивает руководство к варианту с обменом.


Позиция Флика: сохранить игрока

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик придерживается противоположной точки зрения. Немецкий специалист настаивает на сохранении Касадо в команде и уже провёл личный разговор с игроком, обозначив его важность для проекта.

Несмотря на ограниченное игровое время в текущем сезоне, Флик считает Касадо ценным элементом ротации и видит в нём потенциал для дальнейшего роста. Однако позиция тренера пока не совпадает с планами руководства клуба.


Статистика игроков

В нынешнем сезоне 22-летний Марк Касадо провёл 20 матчей за "Барселону" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Хулиан Альварес, в свою очередь, сыграл 29 матчей за "Атлетико", забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Капитан решил уйти из "Барселоны" из-за действий Флика

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
10 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
17 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
18 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 января 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Хетафе
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!