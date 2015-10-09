Стали известны последствия ухода Хаби Алонсо из "Реала"

В мадридском "Реале" всё чаще говорят о позитивных изменениях внутри команды после ухода Хаби Алонсо и назначения на пост главного тренера Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

По информации The Athletic, обстановка в раздевалке стала заметно спокойнее и здоровее. Источники, близкие к клубу, отмечают, что футболисты выглядят более раскрепощёнными, вовлечёнными в работу и мотивированными.

Одним из подтверждений этих перемен стала победа над "Вильярреалом" (2:0) в 21-м туре Ла Лиги.

Ещё перед матчем представители бывшего штаба Алонсо говорили, что смена тренера может запустить положительные процессы в команде - игроки захотят отреагировать на критику и психологически перезагрузиться.

Эту точку зрения разделяют и другие источники, имеющие доступ к раздевалке "Реала". По их словам, при Алонсо внутри коллектива ощущалось напряжение, тогда как при Арбелоа атмосфера стала более комфортной.

В клубе считают, что этот фактор может сыграть важную роль в результатах команды на дистанции сезона.

Отметим, что Альваро Арбелоа возглавил основной состав мадридского "Реала" 12 января 2026 года, сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо, покинувшего клуб по собственному решению.

До повышения Арбелоа работал с резервной командой "сливочных" - "Кастильей", которую он тренировал с июня 2025 года.

