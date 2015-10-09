Фаворит на пост тренера "Реала" попросил оформить продажу звезды за 150 миллионов

Один из главных кандидатов на пост наставника мадридского "Реала" Юрген Клопп выдвинул свои условия для работы в клубе, передают Vesti.kz.

Клопп готов прийти, но не без гарантий

Ранее сообщалось, что немецкий специалист является фаворитом президента "королевского клуба" Флорентино Переса на замену Альваро Арбелоа летом. Однако Клопп не намерен возглавлять команду без четко выстроенного проекта и кадровых гарантий.

По информации El Nacional, Клопп считает, что текущие результаты мадридцев не отражают реального состояния команды. Тренер видит проблемы с игровым балансом, коллективными взаимодействиями и распределением ролей в атаке. С его точки зрения, клубу необходима глубокая перестройка, а не косметические изменения.

Продажа Винисиуса — ключевое требование

Самым резонансным условием Клоппа является возможная продажа Винисиуса Жуниора. Немецкий тренер убеждён, что бразилец чрезмерно влияет на структуру игры и тактически сковывает команду. По его мнению, уход Винисиуса позволил бы освободить зарплатный фонд, получить серьезные финансовые ресурсы и перезапустить атакующую линию.

Текущая рыночная стоимость Винисиуса оценивается примерно в 150 миллионов евро, и именно такую сделку Клопп рассматривает как отправную точку для начала нового проекта.

Два трансфера мирового уровня

Помимо громкой продажи, Клопп настаивает на двух усилениях. Первое — классический центральный нападающий топ-уровня. В числе желаемых профилей называются форварды калибра англичанина Харри Кейна ("Бавария") или норвежца Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити") — игроки, способные доминировать в штрафной и вести команду за собой.

Второй приоритет — полузащитник с высоким тактическим интеллектом. Фаворитом Клоппа считается аргентинец Алексис Мак Аллистер, с которым немец работал в "Ливерпуле".

Ранее 58-летний специалист также возглавлял немецкие клубы "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и "Айнтрахт". В настоящее время Юрген Клопп занимает должность руководителя футбольных операций в системе Red Bull, координируя работу сразу нескольких клубов, включая "РБ Лейпциг".

