Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 20:20
 

"Зенит" подписал конкурента Алипу из сборной России

  Комментарии

Поделиться
"Зенит" подписал конкурента Алипу из сборной России ©РФС

Защитник сборной России Игорь Дивеев продолжит карьеру в санкт-петербургском "Зените". О трансфере официально объявила пресс-служба сине-бело-голубых.

Поделиться

Защитник сборной России Игорь Дивеев продолжит карьеру в санкт-петербургском "Зените". О трансфере официально объявила пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2028/2029.

"Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Дивеева в Петербурге и желают новых побед и достижений в составе "Зенита", — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что "Зенит" и московский ЦСКА договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербургского клуба. В текущем сезоне защитник принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги, отметившись двумя забитыми мячами.

Напомним, что в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Ранее сообщалось, что воспитанник "Кайрата" получает игровое время в том числе благодаря тому, что не является легионером в РПЛ. С появлением Дивеева, который к тому же играет на той же позиции, что Алип, положение казахстанца в стане команды Сергея Семака может измениться. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 2204 человек

Реклама

Живи спортом!