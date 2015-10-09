"Зенит" подписал конкурента Алипу из сборной России

Защитник сборной России Игорь Дивеев продолжит карьеру в санкт-петербургском "Зените". О трансфере официально объявила пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2028/2029.

"Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Дивеева в Петербурге и желают новых побед и достижений в составе "Зенита", — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что "Зенит" и московский ЦСКА договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербургского клуба. В текущем сезоне защитник принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги, отметившись двумя забитыми мячами.

Напомним, что в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Ранее сообщалось, что воспитанник "Кайрата" получает игровое время в том числе благодаря тому, что не является легионером в РПЛ. С появлением Дивеева, который к тому же играет на той же позиции, что Алип, положение казахстанца в стане команды Сергея Семака может измениться.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!