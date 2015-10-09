Экс-игрок "Барселоны" сделал заявление и поставил точку по трансферу в "Актобе"

35-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста, передают Vesti.kz.

О своём решении экс-хавбек "Барселоны" сообщил на личных страницах в соцсетях, опубликовав прощальное обращение к болельщикам.

В эмоциональном послании Пьянич подвёл итоги своего большого футбольного пути и выразил благодарность семье, тренерам, партнёрам по командам и всем фанатам, которые поддерживали его на протяжении многих лет.

Последним клубом в карьере именитого полузащитника стал московский ЦСКА, где он выступал до 2025 года. Всего на профессиональном уровне Пьянич провёл 666 матчей, отметился 77 забитыми мячами и отдал 132 результативные передачи. За годы карьеры он завоевал четыре чемпионских титула и два Кубка Италии.

Ранее в СМИ активно обсуждалась возможность продолжения карьеры Пьянича в казахстанском "Актобе". Сообщалось, что футболист рассматривал вариант переезда в Казахстан, однако в итоге отказался от него. Теперь стало окончательно ясно, что камбэк на поле не состоится — Миралем принял финальное решение повесить бутсы на гвоздь.

За свою насыщенную карьеру Пьянич выступал за французские "Мец" и "Лион", итальянские "Рому" и "Ювентус", испанскую "Барселону", турецкий "Бешикташ", а также клуб "Шарджа" из ОАЭ. С 2008 по 2024 год он защищал цвета сборной Боснии и Герцеговины, оставаясь одним из ключевых игроков национальной команды.

Легенда "Баварии" принял решение по трансферу в казахстанский клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!