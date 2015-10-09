Стали известны детали переговоров двукратного чемпиона АПЛ с клубом из Казахстана

Бывший защитник лондонского "Челси" Курт Зума может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, кызылординский "Кайсар" ведёт переговоры с 31-летним французом. Зума запрашивает зарплату в размере 350 тысяч евро (209 миллионов в тенге) в год, а также бонусы.

При этом изначально агенты футболиста запросили годовой контракт на кругленькую сумму, но эти условия не устроили казахстанский клуб и переговоры были приостановлены.

Однако после подписания "Кайсаром" другого экс-игрока "Челси" - Виктора Мозеса, уже представители Зумы инициировали возобновление переговоров. Сторона француза выразила готовность на контракт с зарплатой в 350 тысяч евро в год.

"Накануне руководство "Кайсара" озвучило своё финальное предложение, состоялся видео звонок, после чего агенты французского защитника взяли паузу для принятия решения", - пишет источник.

Последним клубом Зума был румынский "Клуж", который он покинул в начале января текущего года. После этого центральный защитник был предложен нескольким казахстанским клубам, включая "Ордабасы", однако шымкентский клуб отказался от его услуг.

Курт Зума является двукратным чемпионом АПЛ, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Челси". Также в его карьере были "Сент-Этьен", "Сток Сити", "Эвертон", "Вест Хэм" и саудовский клуб "Аль-Оруба".

