Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 10:35
 

Казахстан "лишили" Лиги чемпионов на пять лет. Подробности

  Комментарии

Поделиться
Казахстан "лишили" Лиги чемпионов на пять лет. Подробности Жоржиньо забивает "Арсеналу". Фото: ФК "Кайрат"©

Нападающий алматинского "Кайрата" Жоржиньо прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" (2:3) в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий алматинского "Кайрата" Жоржиньо прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" (2:3) в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В матче, прошедшем на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, португалец сравнял счёт, реализовав пенальти.

"Я очень благодарен за этот опыт, и я горжусь и счастлив, что смог привезти сюда свою семью на стадион. Конечно, забить гол, когда они поддерживают меня вживую, — это потрясающее чувство", - сказал Жоржиньо в беседе с УЕФА.

При этом форвард "Кайрата" признает силу соперника, добавив, что наслаждался моментом:

"Это была игра в одни ворота. Они (игроки "Арсенала") почти всё время контролировали мяч на нашей половине поля. В итоге футбол вознаградил нас двумя голами. Но они заслужили победу. Мы должны быть достаточно скромными, чтобы это признать.

Но мы должны гордиться всеми — клубом и страной. Для многих из нас это мечта, ставшая реальностью. Возможно, это будет первый и последний раз, поэтому нужно просто наслаждаться моментом, быть счастливыми и гордыми". 

Также Жоржиньо поделился мнением о том, когда казахстанский клуб в следующий раз может попасть в Лигу чемпионов.

"Чтобы вернуться, нам нужно быть скромными, усердно работать и немного удачи. Казахстан — небольшая страна по футбольным меркам, и клубы развиваются. Они инвестируют, и последний раз команда участвовала в Лиге чемпионов, я думаю, десять лет назад, так что, возможно, в следующий раз это произойдет через пять лет, а не через десять. Шаг за шагом", - добавил он.

Напомним, "Кайрат" впервые принимал участие в основной стадии Лиги чемпионов. Алматинский клуб проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ.

Ранее стало известно, сколько "Кайрат" заработал в Лиге чемпионов.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 января 21:00   •   не начат
Париж
Париж
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
Париж
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!