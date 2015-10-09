Казахстан "лишили" Лиги чемпионов на пять лет. Подробности

Нападающий алматинского "Кайрата" Жоржиньо прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" (2:3) в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В матче, прошедшем на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, португалец сравнял счёт, реализовав пенальти.

"Я очень благодарен за этот опыт, и я горжусь и счастлив, что смог привезти сюда свою семью на стадион. Конечно, забить гол, когда они поддерживают меня вживую, — это потрясающее чувство", - сказал Жоржиньо в беседе с УЕФА.

При этом форвард "Кайрата" признает силу соперника, добавив, что наслаждался моментом:

"Это была игра в одни ворота. Они (игроки "Арсенала") почти всё время контролировали мяч на нашей половине поля. В итоге футбол вознаградил нас двумя голами. Но они заслужили победу. Мы должны быть достаточно скромными, чтобы это признать. Но мы должны гордиться всеми — клубом и страной. Для многих из нас это мечта, ставшая реальностью. Возможно, это будет первый и последний раз, поэтому нужно просто наслаждаться моментом, быть счастливыми и гордыми".

Также Жоржиньо поделился мнением о том, когда казахстанский клуб в следующий раз может попасть в Лигу чемпионов.

"Чтобы вернуться, нам нужно быть скромными, усердно работать и немного удачи. Казахстан — небольшая страна по футбольным меркам, и клубы развиваются. Они инвестируют, и последний раз команда участвовала в Лиге чемпионов, я думаю, десять лет назад, так что, возможно, в следующий раз это произойдет через пять лет, а не через десять. Шаг за шагом", - добавил он.

Напомним, "Кайрат" впервые принимал участие в основной стадии Лиги чемпионов. Алматинский клуб проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ.

Ранее стало известно, сколько "Кайрат" заработал в Лиге чемпионов.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!