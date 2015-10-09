Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 13:44
 

Анарбеков и другие игроки "Кайрата" блеснули в ЛЧ: один из них стал особенным втройне

Анарбеков и другие игроки "Кайрата" блеснули в ЛЧ: один из них стал особенным втройне

Общий этап Лиги чемпионов позади, и на этом исторический сезон для "Кайрата" в еврокубках завершён. Команда набрала одно очко в восьми матчах, но в битвах с грандами смотрелась достойно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто из футболистов алматинского клуба отметился по отдельным статистическим показателям турнира.

Общий этап Лиги чемпионов позади, и на этом исторический сезон для "Кайрата" в еврокубках завершён. Команда набрала одно очко в восьми матчах, но в битвах с грандами смотрелась достойно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто из футболистов алматинского клуба отметился по отдельным статистическим показателям турнира.

"Кайрату" не удалось избежать последнего места на общем этапе ЛЧ. Тем не менее, они забили семь мячей и проиграли в выездных матчах "Интеру" (1:2) и "Арсеналу" (2:3) лишь с минимальным счётом. Да и вообще, "Арсенал" в текущем розыгрыше турнира пропустил только четыре гола - половину из них от "Кайрата".


Защитник "Кайрата" в числе незаменимых

Проведший свой последний матч за клуб российский защитник Егор Сорокин стал особенным игроком для "Кайрата". Только он ни разу не был заменён и прочувствовал каждую минуту этой Лиги чемпионов.

Всего 720 минут чистыми наиграли 28 футболистов из 36 клубов, из них 17 полевых игроков, в числе которых и 30-летний Сорокин.

Егор Сорокин перед игрой

Боль Жоржиньо: соперники его не жалели

Португальский нападающий алматинцев Жоржиньо Монтейру значится вторым в турнире по количеству заработанных фолов. В восьми турах на 28-летнем форварде соперники 21 раз нарушили правила. Больше страдал только защитник азербайджанского "Карабаха" Матеус Силва (25).

Также в топ-10 "пострадавших" ещё один кайратовец - белорусский хавбек Валерий Громыко (он тоже покидает стал алматиинцев). На нём фолили 16 раз.

Жоржиньо Монтейру в Лиге чемпионов

Сорокин среди лучших по выносам

Защитник "Кайрата" совершил 60 выносов за восемь матчей, и это действительно впечатляющий показатель. Больше сделал только оборонец кипского "Пафоса" Деррик Люкассен (66).

Кстати, эти два защитника не позволили командам друг друга забить в очном матче в Алматы (0:0).

Егор Сорокин выходит на матч

Академия "Кайрата" блеснула на европейском уровне

Здесь не про отдельного игрока, а про доверие тренерского штаба Рафаэля Уразбахтина к собственным воспитанникам. В восьми турах он задействовал 15 игроков, которые прошли через клубную академию.

Больше воспитанников сыграли только в "Атлетике" из Бильбао, где исторически выступают только баски и игроки, имеющие прямое отношение к этому испанскому региону. Они задействовали 20 футболистов из собственной академии.

Три из семи голов "Кайрата" были забиты воспитанниками - их авторами стали Дастан Сатпаев, Олжас Байбек (оба - против "Копенгагена", 2:3) и Адилет Садыбеков ("Брюгге", 1:4).

Адилет Садыбеков празднует гол в ворота

Игроки "Кайрата" в топе с Мбаппе и Холандом

Вряд ли это то, чем можно гордиться, но сразу два игрока "Кайрата" - Жоржиньо и Громыко - в топ-10 по количеству ударов мимо ворот. Оба восемь раз не попали в створ.

В этом рейтинге лидирует лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (12), а затем следует забивший вчера в ворота "Кайрата" форвард "Арсенала" Виктор Дьёкереш (11). У Винисиуса Жуниора (10) и Килиана Мбаппе (9) из "Реала", Харри Кейна (9) из "Баварии" и Мохамеда Салаха (8) из "Ливерпуля" промахов тоже хватает.

Однако у всех этих звёзд есть и голы, и много ударов в створ. У Громыко же только одно попадание по воротам, а у Жоржиньо - два, в том числе вчерашний гол с пенальти.

Валерий Громыко в матче

Анарбеков - в списке блеснувших вратарей

Как же без 22-летнего голкипера Темирлана Анарбекова? С 36 сейвами он замыкает топ-3 вратарей турнира с наибольшим количеством спасений. Больше совершили только россиянин Никита Хайкин из "Будё-Глимта" (49) и бельгиец Тибо Куртуа из "Реала" (41).

А ведь Темирлан сыграл только в шести из восьми матчах турнира. Выйди он на поле со "Спортингом" (1:4) и "Реалом" (0:5) - вполне претендовал бы на первое место по этому статистическому расчёту.

Темирлан Анарбеков перед игрой

Ещё один козырь от основного защитника

Сорокина упоминаем в третий раз. Дело в том, что россиянин также входит в топ-3 турнира по возвратам владения (62). Больше только у Айтора Паредеса из "Атлетика" (77) и Одилона Коссуну из "Аталанты" (65).

С учётом цифр Сорокина по выносам и возвратам, становится ясно, почему он был незаменимым в "Кайрате". Теперь алматинцам нужно хорошо подумать, как заменить футболиста перед стартом новой кампании.

Адилет Садыбеков и Егор Сорокин в игре против

Напомним, что на общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" в гостях проиграл "Спортингу" (1:4), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) и "Арсеналу" (2:3), а дома сыграл вничью с "Пафосом" (0:0), а также уступил "Реалу" (0:5), "Олимпиакосу" (0:1) и "Брюгге" (1:4).

Уже через месяц, 28 февраля, алматинцы откроют новый сезон матчем за Суперкубок Казахстана в Астане. Первый трофей 2026 года они оспорят с костанайским "Тоболом".

Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов (1-6), ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (7)©️

