Два лидера "Кайрата" заявили об уходе из клуба после матча с "Арсеналом" в ЛЧ

Сразу два футболиста алматинского "Кайрата" — российский защитник Егор Сорокин и белорусский полузащитник Валерий Громыко — объявили об уходе из клуба после матча заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (2:3), передают Vesti.kz.

Сорокин подтвердил, что поражение от английского гранда стало для него последней игрой в составе "жёлто-чёрных", и подчеркнул, что в его карьере начинается новый этап.

"Дальше — новый виток в моей карьере. Узнаете чуть попозже. Благодарен руководству, всему тренерскому штабу, административному, докторам, партнерам, с которыми я шел бок о бок полтора года... Два чемпионства, Суперкубок, групповой этап Лиги Чемпионов — это со мной будет навсегда, это никто у меня не отнимет. Поэтому я был счастлив представлять и носить футболку "Кайрата". Успехов команде! Посмотрим, что будет дальше", — заявил Сорокин в интервью Ануару Абдрахманову.

Егор Сорокин выступал за "Кайрат" с 2024 года. В сезоне КПЛ-2025 он провёл 22 матча и забил один мяч, а в текущем еврокубковом сезоне сыграл 16 встреч, отметившись одной результативной передачей.

"Я уже говорил — не остаюсь здесь. Наши дороги расходятся. Так получилось — у "Кайрата" свой путь, у меня — свой. Мы благодарны друг другу за этот пройденный путь, написали такую частичку истории. Рады были, что работали вместе", — приводит слова хавбека Абдрахманов.

О своём уходе также объявил полузащитник Валерий Громыко, который отметил, что решение было принято заранее.

Громыко защищал цвета алматинского клуба с 2024 года. В чемпионате Казахстана-2025 он провёл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач. В еврокубковом сезоне-2025/26 на его счету 16 матчей, один гол и два ассиста.

