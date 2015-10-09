Назван лучший игрок "Кайрата" в матче с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Авторитетный аналитический сайт SofaScore опубликовал оценки игроков матча восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

В составе "Кайрата" лучшим игроком матча стал Рикардиньо с оценкой 7,7. Нападающий вышел на поле на 59-й минуте и забил гол.

Также в тройку лучших у алматинцев вошли Жоржиньо (7,6), реализовавший пенальти, и Валерий Громыко (7,4), отдавший голевую передачу.

Скриншот: Sofascore.com

Лучшим же игроком всего матча признан вингер "Арсенала" Кай Хаверц (8,6), отметившийся голом и ассистом.

Скриншот: Sofascore.com

Сам матч завершился со счётом 3:2 в пользу "Арсенала", который с 24 очками с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

"Кайрат" же, набравший один балл, замкнул общую таблицу и завершил выступление в главном еврокубковом турнире.

