Лига чемпионов
Сегодня 09:56
 

Артета остался разочарован победой "Арсенала" над "Кайратом" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Артета остался разочарован победой "Арсенала" над "Кайратом" в Лиге чемпионов Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над алматинским "Кайратом" (3:2) в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над алматинским "Кайратом" (3:2) в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Наставник "канониров" признался, что пропущенные голы оставили у него неприятный осадок.

"Очень хорошее настроение. Мы здорово начали матч, сделали 11 замен в стартовом составе. Конечно, мы разочарованы тем, как пропустили оба гола, но есть много положительного как в командной, так и в индивидуальной играх. Некоторые ребята очень сильно выступили", - сказал Артета в беседе с УЕФА.

Также тренер "Арсенала" высказался о стопроцентном результате команды: "канониры" выиграли все восемь матчей на общем этапе ЛЧ.

"Я очень горжусь игроками и тем отрезком, который мы прошли на этом первом этапе турнира. Выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов — это очень сложно, и вы видите, что происходило со всеми командами. Это действительно нужно признать. 

Важнее всего было избежать дополнительных двух матчей, учитывая наше расписание, а потом выжать максимум из того, что у нас будет. Посмотрим, кто станет следующим соперником, а до тех пор мы будем заняты другими турнирами", - добавил Артета.

Ранее итоги матча "Арсенал" - "Кайрат" подвёл его коллега Рафаэль Уразбахтин.


Добавим, что "Арсенал" стал первым клубом, выигравшим все матчи общего этапа Лиги чемпионов.  "Канониры" завершили эту стадию турнира на первом месте в турнирной таблице, набрав максимально возможные 24 очка. 

В предыдущем сезоне победителем общего этапа Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", одержавший семь побед и потерпевший одно поражение. Это был первый сезон, в котором действовал нынешний формат турнира.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

