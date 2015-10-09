Артета остался разочарован победой "Арсенала" над "Кайратом" в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над алматинским "Кайратом" (3:2) в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Наставник "канониров" признался, что пропущенные голы оставили у него неприятный осадок.

"Очень хорошее настроение. Мы здорово начали матч, сделали 11 замен в стартовом составе. Конечно, мы разочарованы тем, как пропустили оба гола, но есть много положительного как в командной, так и в индивидуальной играх. Некоторые ребята очень сильно выступили", - сказал Артета в беседе с УЕФА.

Также тренер "Арсенала" высказался о стопроцентном результате команды: "канониры" выиграли все восемь матчей на общем этапе ЛЧ.

"Я очень горжусь игроками и тем отрезком, который мы прошли на этом первом этапе турнира. Выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов — это очень сложно, и вы видите, что происходило со всеми командами. Это действительно нужно признать. Важнее всего было избежать дополнительных двух матчей, учитывая наше расписание, а потом выжать максимум из того, что у нас будет. Посмотрим, кто станет следующим соперником, а до тех пор мы будем заняты другими турнирами", - добавил Артета.

Ранее итоги матча "Арсенал" - "Кайрат" подвёл его коллега Рафаэль Уразбахтин.

Добавим, что "Арсенал" стал первым клубом, выигравшим все матчи общего этапа Лиги чемпионов. "Канониры" завершили эту стадию турнира на первом месте в турнирной таблице, набрав максимально возможные 24 очка.

В предыдущем сезоне победителем общего этапа Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", одержавший семь побед и потерпевший одно поражение. Это был первый сезон, в котором действовал нынешний формат турнира.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

