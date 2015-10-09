Уразбахтин рассказал, как "Кайрату" вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин подвёл итоги матча восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу "канониров".

Уразбахтин признался, что матч выдался сложным, но он остался доволен своими подопечными. Кроме того, "Кайрату" удалось сделать то, что не смогли другие соперники "Арсенала".

"Ребята молодцы, я очень благодарен им. Конечно, сегодня нам было очень тяжело, "Арсенал" – одна из сильнейших команд Европы, у них много талантливых игроков, - сказал Уразбахтин в беседе с УЕФА. - В первом тайме мы дали им слишком много свободы, не смогли сразу разобраться и пропустили в первые минуты. Конечно, это не входило в наши планы, но, тем не менее, ребята проявили себя достойно. Они отлично выдержали давление и сумели забить два мяча. Ни одной команде не удавалось забить два гола "Арсеналу" на общем этапе".

Наставник "Кайрата" считает, что матч с "Арсеналом" станет полезным для его игроков.

"Конечно, между нами большая разница в рейтинге, но, несмотря на это, для нас это огромный урок. Благодаря таким матчам наши игроки могут становиться лучше и прогрессировать быстрее".

Отдельно Уразбахтин отметил поддержку в Лондоне:

"Мы очень благодарны нашим болельщикам. Мы не ожидали, что их будет так много. В каждой стране, где мы играли, нас поддерживали численно — как в Милане, так и здесь. Конечно, мы играем для наших фанатов и чувствовали их поддержку. Мы слышали их, и сразу после финального свистка подошли поблагодарить".

Также Уразбахтин высказался о своем опыте в Лиге чемпионов:

"Участие на общем этапе Лиги чемпионов — это был великолепный опыт. Как вернуться сюда? Рецепт только один — нужно продолжать усердно работать. Мы увидели уровень, к которому все стремимся. И речь идет не только о нашем клубе, но и о казахстанском футболе в целом. Нам нужно сделать правильные шаги и извлечь верные выводы".

Напомним, "Кайрат" впервые принимал участие в основной стадии Лиги чемпионов. Алматинский клуб проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ.

