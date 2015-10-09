Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 09:00
 

Уразбахтин рассказал, как "Кайрату" вернуться в Лигу чемпионов

  Комментарии

Уразбахтин рассказал, как "Кайрату" вернуться в Лигу чемпионов Рафаэль Уразбахтин в матче "Арсенал" - "Кайрат". Фото: ©uefa.com

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин подвёл итоги матча восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин подвёл итоги матча восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу "канониров".

Уразбахтин признался, что матч выдался сложным, но он остался доволен своими подопечными. Кроме того, "Кайрату" удалось сделать то, что не смогли другие соперники "Арсенала".

"Ребята молодцы, я очень благодарен им. Конечно, сегодня нам было очень тяжело, "Арсенал" – одна из сильнейших команд Европы, у них много талантливых игроков, - сказал Уразбахтин в беседе с УЕФА. - В первом тайме мы дали им слишком много свободы, не смогли сразу разобраться и пропустили в первые минуты. Конечно, это не входило в наши планы, но, тем не менее, ребята проявили себя достойно. Они отлично выдержали давление и сумели забить два мяча. Ни одной команде не удавалось забить два гола "Арсеналу" на общем этапе".

Наставник "Кайрата" считает, что матч с "Арсеналом" станет полезным для его игроков.

"Конечно, между нами большая разница в рейтинге, но, несмотря на это, для нас это огромный урок. Благодаря таким матчам наши игроки могут становиться лучше и прогрессировать быстрее".

Отдельно Уразбахтин отметил поддержку в Лондоне:

"Мы очень благодарны нашим болельщикам. Мы не ожидали, что их будет так много. В каждой стране, где мы играли, нас поддерживали численно — как в Милане, так и здесь. Конечно, мы играем для наших фанатов и чувствовали их поддержку. Мы слышали их, и сразу после финального свистка подошли поблагодарить".

Также Уразбахтин высказался о своем опыте в Лиге чемпионов:

"Участие на общем этапе Лиги чемпионов — это был великолепный опыт. Как вернуться сюда? Рецепт только один — нужно продолжать усердно работать. Мы увидели уровень, к которому все стремимся. И речь идет не только о нашем клубе, но и о казахстанском футболе в целом. Нам нужно сделать правильные шаги и извлечь верные выводы".

Напомним, "Кайрат" впервые принимал участие в основной стадии Лиги чемпионов. Алматинский клуб проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

