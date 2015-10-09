Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 07:25
 

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

  Комментарии

Поделиться
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей ©instagram.com/championsleague/

Завершились матчи заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Завершились матчи заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

Великолепная восьмёрка

Прямую путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов получили восемь команд. Это "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).

Все перечисленные команды будут ждать своих соперников по плей-офф, которые будут известны после стыкового раунда. В данной стадии примут участие команды, занявшие по итогам общего этапа ЛЧ места с 9-о по 24-е.

Отметим, что сразу пять клубов английской премьер-лиги из шести напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственной английской командой, не сумевшей сразу выйти в плей-офф и попавшей лишь в стыковой раунд, стал "Ньюкасл Юнайтед", завершивший общий этап на 12-м месте в сводной таблице ЛЧ.

Какие ещё клубы вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В стыковых матчах за выход в 1/8 финала сыграют:

  • сеяные команды - "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ньюкасл" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия);
  • несеяные команды - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Монако", "Карабах" (Азербайджан), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Бенфика" (Португалия).

Эти команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые встречи состоятся 17 и 18 февраля. Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля 2026 года.


"Карабах" сотворил историю в ЛЧ

Азербайджанский клуб стал первым за 10 лет коллективом из СНГ, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Последним клубом из СНГ, который доходил до этой стадии турнира был, был "Зенит". В 2016 году питерский клуб дошёл до 1/8 финала соревнования.

Кроме того, команда из Азербайджана впервые в истории сыграет в стыковом раунде за выход в 1/8 финала ЛЧ.

Пары стыковых матчей ЛЧ

В матчах на вылет сыграют следующие команды:

"Монако"/"Карабах" — "ПСЖ"/"Ньюкасл";
"Брюгге"/"Галатасарай" — "Ювентус"/"Атлетико";
"Будё-Глимт"/"Бенфика" — "Реал"/"Интер";
"Боруссия" Дортмунд/"Олимпиакос" — "Аталанта"/"Байер";
"Карабах"/"Монако" — "Ньюкасл"/"ПСЖ";
"Галатасарай"/"Брюгге" — "Атлетико"/"Ювентус";
"Бенфика"/"Будё-Глимт" — "Интер"/"Реал";
"Олимпиакос"/"Боруссия" — "Байер"/"Аталанта".

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в марте. Жеребьёвка этой стадии состоится 27 февраля – после стыкового раунда.


Фото: uefa.com

Кто вылетел из Лиги чемпионов

Выступление в главном еврокубковом турнире завершили: "Марсель" (Франция), "Пафос" (Кипр), "Юнион" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Атлетик" (Испания), "Наполи" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Аякс" (Нидерланды), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Вильярреал" (Испания) и "Кайрат" (Казахстан).

"Кайрат", впервые принимавший участие в основной стадии Лиги чемпионов, проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лидс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 января 20:00   •   не начат
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Лидс Юнайтед
Ничья
Арсенал
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!