Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Завершились матчи заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

Великолепная восьмёрка

Прямую путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов получили восемь команд. Это "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).

Все перечисленные команды будут ждать своих соперников по плей-офф, которые будут известны после стыкового раунда. В данной стадии примут участие команды, занявшие по итогам общего этапа ЛЧ места с 9-о по 24-е.

Отметим, что сразу пять клубов английской премьер-лиги из шести напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственной английской командой, не сумевшей сразу выйти в плей-офф и попавшей лишь в стыковой раунд, стал "Ньюкасл Юнайтед", завершивший общий этап на 12-м месте в сводной таблице ЛЧ.

Какие ещё клубы вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В стыковых матчах за выход в 1/8 финала сыграют:

сеяные команды - "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ньюкасл" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия);

несеяные команды - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Монако", "Карабах" (Азербайджан), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Бенфика" (Португалия).

Эти команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые встречи состоятся 17 и 18 февраля. Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля 2026 года.

"Карабах" сотворил историю в ЛЧ

Азербайджанский клуб стал первым за 10 лет коллективом из СНГ, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Последним клубом из СНГ, который доходил до этой стадии турнира был, был "Зенит". В 2016 году питерский клуб дошёл до 1/8 финала соревнования.

Кроме того, команда из Азербайджана впервые в истории сыграет в стыковом раунде за выход в 1/8 финала ЛЧ.

Пары стыковых матчей ЛЧ

В матчах на вылет сыграют следующие команды:

"Монако"/"Карабах" — "ПСЖ"/"Ньюкасл";

"Брюгге"/"Галатасарай" — "Ювентус"/"Атлетико";

"Будё-Глимт"/"Бенфика" — "Реал"/"Интер";

"Боруссия" Дортмунд/"Олимпиакос" — "Аталанта"/"Байер";

"Карабах"/"Монако" — "Ньюкасл"/"ПСЖ";

"Галатасарай"/"Брюгге" — "Атлетико"/"Ювентус";

"Бенфика"/"Будё-Глимт" — "Интер"/"Реал";

"Олимпиакос"/"Боруссия" — "Байер"/"Аталанта".

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в марте. Жеребьёвка этой стадии состоится 27 февраля – после стыкового раунда.



Кто вылетел из Лиги чемпионов

Выступление в главном еврокубковом турнире завершили: "Марсель" (Франция), "Пафос" (Кипр), "Юнион" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Атлетик" (Испания), "Наполи" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Аякс" (Нидерланды), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Вильярреал" (Испания) и "Кайрат" (Казахстан).

"Кайрат", впервые принимавший участие в основной стадии Лиги чемпионов, проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ.

