Лига чемпионов
Сегодня 07:40
 

Гол вратаря, вылет чемпиона Италии, разгромы и сенсации: как завершился общий этап ЛЧ

Гол вратаря, вылет чемпиона Италии, разгромы и сенсации: как завершился общий этап ЛЧ ©ФК "Будё-Глимт"

Накануне, в ночь с 28 на 28-е января, состоялся заключительный, восьмой, тур общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Накануне, в ночь с 28 на 28-е января, состоялся заключительный, восьмой, тур общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Атлетико Мадрид" — "Будё-Глимт" (1:2)

Норвежский "Будё-Глимт" снова потряс Европу, обыграв мадридский "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" в столице Испании. После гола хозяев в первом тайме гости ответили точным ударом перед перерывом, а победу им принес решающий мяч во втором тайме.

Эта победа стала кульминацией выдающегося выступления "Будё-Глимта" в общем этапе и позволила норвежскому клубу впервые в истории пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. "Атлетико", несмотря на давление в концовке, не сумел переломить ход встречи и теперь сыграет в стыковых матчах 1/16-й финала.

"Арсенал" — "Кайрат" (3:2)

Лондонский "Арсенал" одержал непростую победу над "Кайратом", завершив общий этап с идеальным результатом — восемь побед в восьми матчах. Казахстанский клуб вновь проявил характер, но класс соперника сказался.

Все подробности последнего матча алматинцев в текущем сезоне главного еврокубка доступны по ссылке ниже.

"Ливерпуль" — "Карабах" (6:0)

"Ливерпуль" не оставил шансов "Карабаху" на "Энфилде". Английский клуб полностью контролировал игру и довёл дело до крупной победы — 6:0, уверенно оформив прямую путёвку в 1/8 финала.

Отметим, что и азербайджанский клуб, несмотря на крупное поражение вышел в плей-офф и сыграет в стыковых матчах 1/16-й.

"Барселона" — "Копенгаген" (4:1)

Каталонцы уверенно разобрались с датским клубом на своём поле. Быстрый гол "Копенгагена" на 4-й минуте задал тон встрече, однако во втором тайме "Барселона" забила четыре и спокойно довела матч до победы, обеспечив себе место в топ-8, оставшись в числе лучших команд общего этапа.

ПСЖ — "Ньюкасл Юнайтед" (1:1)

В Париже команды выдали напряжённый и нервный матч. Действующие чемпионы Лиги чемпионов открыли счёт в первом тайме, однако "Ньюкасл" сумел отыграться ещё до перерыва. Ничья не устроила ни одну из сторон — обе команды не попали напрямую в 1/8 финала и продолжат борьбу через плей-офф.

"Наполи" — "Челси" (2:3)

Матч в Неаполе стал настоящим ударом для хозяев. Действующий чемпион Италии "Наполи" вёл борьбу за выход в плей-офф, однако уступил "Челси" в результативной и напряжённой встрече. Лондонцы воспользовались ошибками в обороне соперника и вырвали победу, выйдя в 1/8-ю финала.

"Наполи", в свою очередь, сенсационно завершил выступление в Лиге чемпионов уже на общем этапе, оставшись без плей-офф.

"Бенфика" — "Реал" Мадрид (4:2)

Одно из самых драматичных противостояний тура. "Бенфика", которую возглавляет бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью, сумела навязать борьбу мадридскому гранду и вырвала победу в сумасшедшей концовке. Кульминацией стал гол голкипера Анатолия Трубина на 98-й минуте — вратарь пришёл на стандарт и ударом головой забил решающий мяч. Победа вывела "Бенфику" в плей-офф, а "Реал" отправила в стыковые матчи.

Все подробности одного из самых сенсационных и необычных матчей текущего сезона доступны по ссылке ниже.

Остальные матчи тура — результаты

  • "Аякс" — "Олимпиакос" 1:2
  • "Пафос" — "Славия" Прага 4:1
  • "Атлетик" Бильбао — "Спортинг" 2:3
  • "Брюгге" — "Марсель" 3:0
  • "Монако" — "Ювентус" 0:0
  • "Айнтрахт" Франкфурт — "Тоттенхэм" 0:2
  • "Байер" — "Вильярреал" 3:0
  • "Юнион" — "Аталанта" 1:0
  • "Боруссия" Дортмунд — "Интер" 0:2
  • ПСВ — "Бавария" 1:2

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

