Гол вратаря, вылет чемпиона Италии, разгромы и сенсации: как завершился общий этап ЛЧ

Накануне, в ночь с 28 на 28-е января, состоялся заключительный, восьмой, тур общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Атлетико Мадрид" — "Будё-Глимт" (1:2)

Норвежский "Будё-Глимт" снова потряс Европу, обыграв мадридский "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" в столице Испании. После гола хозяев в первом тайме гости ответили точным ударом перед перерывом, а победу им принес решающий мяч во втором тайме.

Эта победа стала кульминацией выдающегося выступления "Будё-Глимта" в общем этапе и позволила норвежскому клубу впервые в истории пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. "Атлетико", несмотря на давление в концовке, не сумел переломить ход встречи и теперь сыграет в стыковых матчах 1/16-й финала.

"Арсенал" — "Кайрат" (3:2)

Лондонский "Арсенал" одержал непростую победу над "Кайратом", завершив общий этап с идеальным результатом — восемь побед в восьми матчах. Казахстанский клуб вновь проявил характер, но класс соперника сказался.

"Ливерпуль" — "Карабах" (6:0)

"Ливерпуль" не оставил шансов "Карабаху" на "Энфилде". Английский клуб полностью контролировал игру и довёл дело до крупной победы — 6:0, уверенно оформив прямую путёвку в 1/8 финала.

Отметим, что и азербайджанский клуб, несмотря на крупное поражение вышел в плей-офф и сыграет в стыковых матчах 1/16-й.

"Барселона" — "Копенгаген" (4:1)

Каталонцы уверенно разобрались с датским клубом на своём поле. Быстрый гол "Копенгагена" на 4-й минуте задал тон встрече, однако во втором тайме "Барселона" забила четыре и спокойно довела матч до победы, обеспечив себе место в топ-8, оставшись в числе лучших команд общего этапа.

ПСЖ — "Ньюкасл Юнайтед" (1:1)

В Париже команды выдали напряжённый и нервный матч. Действующие чемпионы Лиги чемпионов открыли счёт в первом тайме, однако "Ньюкасл" сумел отыграться ещё до перерыва. Ничья не устроила ни одну из сторон — обе команды не попали напрямую в 1/8 финала и продолжат борьбу через плей-офф.

"Наполи" — "Челси" (2:3)

Матч в Неаполе стал настоящим ударом для хозяев. Действующий чемпион Италии "Наполи" вёл борьбу за выход в плей-офф, однако уступил "Челси" в результативной и напряжённой встрече. Лондонцы воспользовались ошибками в обороне соперника и вырвали победу, выйдя в 1/8-ю финала.

"Наполи", в свою очередь, сенсационно завершил выступление в Лиге чемпионов уже на общем этапе, оставшись без плей-офф.

"Бенфика" — "Реал" Мадрид (4:2)

Одно из самых драматичных противостояний тура. "Бенфика", которую возглавляет бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью, сумела навязать борьбу мадридскому гранду и вырвала победу в сумасшедшей концовке. Кульминацией стал гол голкипера Анатолия Трубина на 98-й минуте — вратарь пришёл на стандарт и ударом головой забил решающий мяч. Победа вывела "Бенфику" в плей-офф, а "Реал" отправила в стыковые матчи.

Остальные матчи тура — результаты

"Аякс" — "Олимпиакос" 1:2

"Пафос" — "Славия" Прага 4:1

"Атлетик" Бильбао — "Спортинг" 2:3

"Брюгге" — "Марсель" 3:0

"Монако" — "Ювентус" 0:0

"Айнтрахт" Франкфурт — "Тоттенхэм" 0:2

"Байер" — "Вильярреал" 3:0

"Юнион" — "Аталанта" 1:0

"Боруссия" Дортмунд — "Интер" 0:2

ПСВ — "Бавария" 1:2

