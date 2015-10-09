Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 12:48
 

Анарбеков нашёл плюс в поражении "Арсеналу" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Анарбеков нашёл плюс в поражении "Арсеналу" в Лиге чемпионов Темирлан Анарбеков. Фото: ФК "Кайрат"©

Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился впечатлениями от матча с лондонским "Арсеналом" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд состоялась в рамках 8-го тура общего этапа в Лондоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу "канониров".

"Да, сегодня поражение 3:2 от "Арсенала". Но такие игры делают нас сильнее.

Впереди предстоят новые испытания. Будем усердно работать к новому сезону! Алға "Кайрат"!", – написал Анарбеков в соцсетях.


Напомним, "Кайрат" впервые принимал участие в основной стадии Лиги чемпионов. Алматинский клуб проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ. "Арсенал" же с первого места вышел в плей-офф.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Живи спортом!