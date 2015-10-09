Анарбеков нашёл плюс в поражении "Арсеналу" в Лиге чемпионов

Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился впечатлениями от матча с лондонским "Арсеналом" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд состоялась в рамках 8-го тура общего этапа в Лондоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу "канониров".

"Да, сегодня поражение 3:2 от "Арсенала". Но такие игры делают нас сильнее. Впереди предстоят новые испытания. Будем усердно работать к новому сезону! Алға "Кайрат"!", – написал Анарбеков в соцсетях.

Напомним, "Кайрат" впервые принимал участие в основной стадии Лиги чемпионов. Алматинский клуб проиграл 7 из 8 матчей на общем этапе – "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2), "Копенгагену" (2:3) , "Олимпиакосу" (0:1), "Брюгге" (1:4) и "Арсеналу" (2:3). Единственное очко казахстанцы набрали в матче с "Пафосом" (0:0).

Всего на общем этапе "Кайрат" забил 7 голов и пропустил 22 мяча, заняв последнее, 36-е, место в сводной таблице ЛЧ. "Арсенал" же с первого места вышел в плей-офф.

