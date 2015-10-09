Сколько заработал "Кайрат" в историческом сезоне Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, впервые в своей истории сыграв в основной стадии турнира, передают Vesti.kz.

Заключительный, восьмой матч казахстанский клуб провёл накануне, уступив лондонскому "Арсеналу" со счётом 2:3.

Результаты на групповом этапе

На общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" набрал одно очко в восьми матчах, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" (0:0). В остальных встречах алматинцы потерпели поражения от:

португальского "Спортинга" (1:4),

испанского "Реала" (0:5),

итальянского "Интера" (1:2),

датского "Копенгагена" (2:3),

греческого "Олимпиакоса" (0:1),

бельгийского "Брюгге" (1:4),

английского "Арсенала" (2:3).

Несмотря на отсутствие выхода в плей-офф, сезон стал для клуба знаковым как в спортивном, так и в финансовом плане.

Финансовые выплаты УЕФА

Согласно информации Football365, каждому клубу, участвующему в основном этапе текущего турнира, УЕФА выплачивает базовое вознаграждение в размере 18,62 млн евро. Отдельно предусмотрены премии за результаты на групповом этапе:

Победа приносит 2,1 млн евро, ничья — 700 тысяч евро.

приносит 2,1 млн евро, — 700 тысяч евро. Выход в стыковой раунд плей-офф оценивается в 1 млн евро, прямой выход в 1/8 финала — 11 млн евро.

оценивается в 1 млн евро, — 11 млн евро. Бонусы за итоговые позиции: команда, занявшая последнее место, получает 275 тысяч евро, предпоследняя — вдвое больше, а лидер этапа — 9,9 млн евро.

Доход "Кайрата" от участия в ЛЧ

Таким образом, за участие в основном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" заработал 18,62 миллиона евро (около 11,23 миллиарда тенге). Дополнительно клуб получил 700 тысяч евро (422,1 миллиона тенге) за ничью на общем этапе и 275 тысяч евро (165,8 миллиона тенге) за последнее место в турнирной таблице.

Суммарный доход "Кайрата" от выступления в Лиге чемпионов составил около 19,59 миллиона евро — порядка 11,81 миллиарда тенге.

Отмечается, что по окончании еврокубкового сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!