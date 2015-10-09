Сколько заработал "Кайрат" в историческом сезоне Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, впервые в своей истории сыграв в основной стадии турнира, передают Vesti.kz.
Заключительный, восьмой матч казахстанский клуб провёл накануне, уступив лондонскому "Арсеналу" со счётом 2:3.
Результаты на групповом этапе
На общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" набрал одно очко в восьми матчах, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" (0:0). В остальных встречах алматинцы потерпели поражения от:
- португальского "Спортинга" (1:4),
- испанского "Реала" (0:5),
- итальянского "Интера" (1:2),
- датского "Копенгагена" (2:3),
- греческого "Олимпиакоса" (0:1),
- бельгийского "Брюгге" (1:4),
- английского "Арсенала" (2:3).
Несмотря на отсутствие выхода в плей-офф, сезон стал для клуба знаковым как в спортивном, так и в финансовом плане.
Финансовые выплаты УЕФА
Согласно информации Football365, каждому клубу, участвующему в основном этапе текущего турнира, УЕФА выплачивает базовое вознаграждение в размере 18,62 млн евро. Отдельно предусмотрены премии за результаты на групповом этапе:
- Победа приносит 2,1 млн евро, ничья — 700 тысяч евро.
- Выход в стыковой раунд плей-офф оценивается в 1 млн евро, прямой выход в 1/8 финала — 11 млн евро.
- Бонусы за итоговые позиции: команда, занявшая последнее место, получает 275 тысяч евро, предпоследняя — вдвое больше, а лидер этапа — 9,9 млн евро.
Доход "Кайрата" от участия в ЛЧ
Таким образом, за участие в основном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" заработал 18,62 миллиона евро (около 11,23 миллиарда тенге). Дополнительно клуб получил 700 тысяч евро (422,1 миллиона тенге) за ничью на общем этапе и 275 тысяч евро (165,8 миллиона тенге) за последнее место в турнирной таблице.
Суммарный доход "Кайрата" от выступления в Лиге чемпионов составил около 19,59 миллиона евро — порядка 11,81 миллиарда тенге.
Отмечается, что по окончании еврокубкового сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама