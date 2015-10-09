Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 09:15
 

Сколько заработал "Кайрат" в историческом сезоне Лиги чемпионов

©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, впервые в своей истории сыграв в основной стадии турнира, передают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, впервые в своей истории сыграв в основной стадии турнира, передают Vesti.kz.

Заключительный, восьмой матч казахстанский клуб провёл накануне, уступив лондонскому "Арсеналу" со счётом 2:3.

Результаты на групповом этапе

На общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" набрал одно очко в восьми матчах, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" (0:0). В остальных встречах алматинцы потерпели поражения от:

  • португальского "Спортинга" (1:4),
  • испанского "Реала" (0:5),
  • итальянского "Интера" (1:2),
  • датского "Копенгагена" (2:3),
  • греческого "Олимпиакоса" (0:1),
  • бельгийского "Брюгге" (1:4),
  • английского "Арсенала" (2:3).

Несмотря на отсутствие выхода в плей-офф, сезон стал для клуба знаковым как в спортивном, так и в финансовом плане.

Финансовые выплаты УЕФА

Согласно информации Football365, каждому клубу, участвующему в основном этапе текущего турнира, УЕФА выплачивает базовое вознаграждение в размере 18,62 млн евро. Отдельно предусмотрены премии за результаты на групповом этапе:

  • Победа приносит 2,1 млн евро, ничья — 700 тысяч евро.
  • Выход в стыковой раунд плей-офф оценивается в 1 млн евро, прямой выход в 1/8 финала — 11 млн евро.
  • Бонусы за итоговые позиции: команда, занявшая последнее место, получает 275 тысяч евро, предпоследняя — вдвое больше, а лидер этапа — 9,9 млн евро.

Доход "Кайрата" от участия в ЛЧ

Таким образом, за участие в основном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" заработал 18,62 миллиона евро (около 11,23 миллиарда тенге). Дополнительно клуб получил 700 тысяч евро (422,1 миллиона тенге) за ничью на общем этапе и 275 тысяч евро (165,8 миллиона тенге) за последнее место в турнирной таблице.

Суммарный доход "Кайрата" от выступления в Лиге чемпионов составил около 19,59 миллиона евро — порядка 11,81 миллиарда тенге.

Отмечается, что по окончании еврокубкового сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов и пары стыковых матчей

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

