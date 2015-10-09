Левандовски повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов и сотворил историю

Каталонская "Барселона" уверенно оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, переломив ход матча против "Копенгагена", передают Vesti.kz.

Проигрывая после первого тайма, "сине-гранатовые" переломили ход игры и довели встречу до уверенной победы - 4:1.

Одним из ключевых героев вечера стал Роберт Левандовски. Польский нападающий отметился голом и тем самым вписал своё имя в историю турнира. Этот мяч стал для него особенным, а всё потому, что Левандовски поразил ворота 40-го различного соперника в Лиге чемпионов.

Таким образом, форвард "Барселоны" сравнялся с Лионелем Месси, который ранее удерживал рекорд по количеству команд, против которых удавалось забивать в главном клубном турнире Европы.

В историческом рейтинге следом идёт Криштиану Роналду - на его счету голы в ворота 38 разных команд в Лиге чемпионов.

Больше всего забитых голов разным соперникам в ЛЧ:

40 - Лионель Месси

40 - Роберт Левандовски

38 - Криштиану Роналду

Отметим что после перехода в "Барселону" летом 2022 года Левандовски быстро утвердился в статусе главного голеадора команды. Уже в дебютный период он помог каталонцам выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании сезона-2022/23, став лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее стало известно, что бывший футболист "Барселоны" выступил с официальным заявлением, в котором окончательно прояснил ситуацию и закрыл тему возможного перехода в "Актобе".

