Левандовски повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов и сотворил историю

Каталонская "Барселона" уверенно оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, переломив ход матча против "Копенгагена", передают Vesti.kz.
Проигрывая после первого тайма, "сине-гранатовые" переломили ход игры и довели встречу до уверенной победы - 4:1.
Одним из ключевых героев вечера стал Роберт Левандовски. Польский нападающий отметился голом и тем самым вписал своё имя в историю турнира. Этот мяч стал для него особенным, а всё потому, что Левандовски поразил ворота 40-го различного соперника в Лиге чемпионов.
Таким образом, форвард "Барселоны" сравнялся с Лионелем Месси, который ранее удерживал рекорд по количеству команд, против которых удавалось забивать в главном клубном турнире Европы.
В историческом рейтинге следом идёт Криштиану Роналду - на его счету голы в ворота 38 разных команд в Лиге чемпионов.
Больше всего забитых голов разным соперникам в ЛЧ:
- 40 - Лионель Месси
- 40 - Роберт Левандовски
- 38 - Криштиану Роналду
ПСЖ придумал способ переманить ведущего игрока "Барселоны"
Отметим что после перехода в "Барселону" летом 2022 года Левандовски быстро утвердился в статусе главного голеадора команды. Уже в дебютный период он помог каталонцам выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании сезона-2022/23, став лучшим бомбардиром чемпионата.
FCB 1-1 CPH (55') - ‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 28, 2026
Robert Lewandowski le ha marcado a 40 rivales diferentes en la Champions League e iguala a Lionel Messi
Marcaron ante más rivales diferentes en la #UCL:
40 Messi
40 LEWANDOWSKI
38 Cristiano pic.twitter.com/ebJg0ONwKi
Флик доволен переменами: на что тренер "Барселоны" нацелился в Лиге чемпионов
Ранее стало известно, что бывший футболист "Барселоны" выступил с официальным заявлением, в котором окончательно прояснил ситуацию и закрыл тему возможного перехода в "Актобе".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама