Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 11:30
 

Левандовски повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов и сотворил историю

  Комментарии

Поделиться
Левандовски повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов и сотворил историю Роберт Левандовски. Фото: ФК "Барселона"©

Каталонская "Барселона" уверенно оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, переломив ход матча против "Копенгагена", передают Vesti.kz

Поделиться

Каталонская "Барселона" уверенно оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, переломив ход матча против "Копенгагена", передают Vesti.kz

Проигрывая после первого тайма, "сине-гранатовые" переломили ход игры и довели встречу до уверенной победы - 4:1.

Одним из ключевых героев вечера стал Роберт Левандовски. Польский нападающий отметился голом и тем самым вписал своё имя в историю турнира. Этот мяч стал для него особенным, а всё потому, что Левандовски поразил ворота 40-го различного соперника в Лиге чемпионов.

Таким образом, форвард "Барселоны" сравнялся с Лионелем Месси, который ранее удерживал рекорд по количеству команд, против которых удавалось забивать в главном клубном турнире Европы.

В историческом рейтинге следом идёт Криштиану Роналду - на его счету голы в ворота 38 разных команд в Лиге чемпионов.

Больше всего забитых голов разным соперникам в ЛЧ:

  • 40 - Лионель Месси 
  • 40 - Роберт Левандовски
  • 38 - Криштиану Роналду

ПСЖ придумал способ переманить ведущего игрока "Барселоны"

Отметим что после перехода в "Барселону" летом 2022 года Левандовски быстро утвердился в статусе главного голеадора команды. Уже в дебютный период он помог каталонцам выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании сезона-2022/23, став лучшим бомбардиром чемпионата.

Флик доволен переменами: на что тренер "Барселоны" нацелился в Лиге чемпионов

Ранее стало известно, что бывший футболист "Барселоны" выступил с официальным заявлением, в котором окончательно прояснил ситуацию и закрыл тему возможного перехода в "Актобе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 января 22:30   •   не начат
Леванте
Леванте
(Валенсия)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Леванте
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!