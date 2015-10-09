ПСЖ придумал способ переманить ведущего игрока "Барселоны"

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике снова обратил внимание на "Барселону". На этот раз в фокусе наставника оказался один из символов каталонского клуба - Гави (Пабло Мартин Паэс Гавира), передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Энрике рассчитывает убедить полузащитника рассмотреть вариант с переездом в Париж и отводит ему ключевую роль в будущем проекте ПСЖ.

Чем Гави заинтересовал Энрике

Испанский специалист высоко ценит игровые и личностные качества 21-летнего хавбека ещё со времён совместной работы в сборной Испании и считает, что его интенсивность, характер и лидерство идеально впишутся в парижскую команду.

Даже процесс восстановления после травмы не снижает интерес тренера. В ПСЖ готовы проявить терпение и выстраивать полузащиту с расчётом на возвращение игрока на пик формы.

Почему "Барселона" может продать Гави

В "Барселоне" официально подчёркивают, что Гави не продаётся, однако финансовые ограничения клуба вынуждают держать ситуацию под контролем. В Париже полагают, что серьёзное предложение может заставить каталонцев пересмотреть позицию.

Сам футболист сосредоточен на восстановлении и по-прежнему ориентирован на возвращение в состав "Барселоны", но влияние Луиса Энрике и перспектива ведущей роли в амбициозном проекте ПСЖ могут стать решающим фактором уже летом.

Чем хорош Гави?

Гави считается важнейшим игроком средней линии "Барселоны" и одним из самых ярких воспитанников клуба последних лет.

Уже в 19 лет он вошёл в историю, став самым молодым футболистом, преодолевшим отметку в 100 матчей за основную команду. В его послужном списке - победа в Ла Лиге сезона 2022/23, Суперкубок Испании, а также престижные индивидуальные награды Golden Boy и Трофей Копа, полученные в 2022 году.

